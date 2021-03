Emelkedni fog a dohánycikkek ára Magyarországon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisát elemző cikk szerint a korábbi adó- és áremelések összefüggései alapján megállapítható, hogy a cigaretták átlagára a jövő hónaptól várhatóan csaknem 1700 forint lesz. Ugyanakkor arra is számítani kell, hogy a felső kategóriás termékekért 1800 forintot is elkérhetnek dobozonként, hiszen a januári változással egyidejűleg is 130 forint volt az egyszeri áremelés mértéke. Ugyancsak 1700 forintos vagy valamivel még afeletti fogyasztói árszintre van kilátás a kis tasakos dohány (a legnépszerűbb, 30 grammos csomagolás) esetében, amelynek az ára decemberben is 80 forinttal lett több.

Az idei kétlépcsős jövedékiadó-emelésnek külső oka van, de a vonatkozó európai uniós szabályozás újragondolása már zajlik. A cikk felidézi, hogy a magyar kormány az adóemelések kapcsán kifejezésre juttatta álláspontját a fennálló közösségi szabályozásról, amelynek alapján Magyarországot a nem teljesítők közé sorolta Brüsszel. A pénzügyminisztérium világossá tette, hogy Magyarországon nem kisebb az adóteher, mint más tagállamokban, de az áfa eltérő szintje miatt az úgynevezett EU-s jövedékiadó-egyenminimum nem teljesült eddig. Az irányelv ugyanis meghatároz egy ilyen mércét, függetlenül a tagállami szinten alkalmazott egyéb közterhektől. Ez arra a kritériumra vonatkozik, hogy a cigaretták adóterhének el kell érnie az áruk 60 százalékát. Ennek a létjogosultsága már korábban is megkérdőjeleződött, belátható, hogy nem járul hozzá a tagállamokban alkalmazott dohányárak harmonizálásához, sőt ellentétes hatást válthat ki - olvasható a gazdasági napilapban.

Nyitókép: Pixabay