Ezért lesz Magyarország a közép-európai gázelosztás kulcsszereplője

Kulcsszerepe lesz Magyarországnak a közép-európai gázelosztásban – jelentette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Hogy ezt a hazánkon keresztülhaladó gázvezetékek mennyisége vagy más teszi lehetővé, arról azt mondta, több okból is így véli.

"Földrajzilag nagyon jó helyen vagyunk, egy olyan központi helyen, ahol tényleg minden gázvezeték átmegy. Jók is az adottságaink, könnyű itt vezetéket átvinni, sík vidékről beszélünk, és komoly tárolókapacitásunk is van ezt bővíteni, hiszen nagyon sok kimerült gázbányával rendelkezik Magyarország; illetve uniós ország vagyunk uniós szabályozással, egy versenypiacon. Ez mind-mind arra predesztinál, hogy a régióban kulcsszerepünk legyen a gázellátásban, gázelosztásban, gázversenyben" – sorolta Pletser Tamás.

Arról is beszélt, hogy a hazai gázellátásban milyen az orosz gáz aránya, és hogyan változott ez az elmúlt években.

"Molekulaszinten azért továbbra is majdnem 100 százalékról beszélhetünk,

viszont ez az arány várhatóan csökkenni fog, több irányból is érkezhet majd új földgáz. Egyrészt Magyarországnak már most megvannak a kapcsolatai a nyugattal a vezetékeken keresztül, másrészt nem rég, idén januárban indult el a krki LNG-terminál, amely cseppfolyós földgázt hozhat Magyarországra. Az elmúlt 12 hónapban nyílt meg Románia felé egy interkonnektor, amely lehetővé teszi, hogy keleti szomszédunk gázvagyonának egy része eljusson Magyarországra, illetve voltak olyan tárgyalások, amelyek alapján az is elképzelhető, hogy azeri földgáz érkezzen erre, így állhat az ország gázellátása több lábra."

Ez pedig – mint aláhúzta – a magyar fogyasztónak mindig a legkedvezőbb árú, legjobb gázt biztosíthatja.

A műsorban beszélt az olajár alakulásáról is. Mint ismert, az optimizmus november közepe óta jellemző a piacokra, ami feljebb hajtja az árat, az év eleje óta is jelentősen drágult az olaj – február közepére több mint 20 százalékkal a Brent és a WTI egyaránt.

Olajár

"Érdemes megkülönböztetni a keresleti és a kínálati oldali hatásokat.

Az emelkedés elsősorban keresleti okokból következett be, október végétől indult el,

ekkor jöttek olyan hírek, hogy a Pfizer és a Moderna olyan vakcinákkal jön el, amely hatékony és használható a koronavírus-járványban. Ezek a hírek mozgatták meg a befektetők fantáziáját, és indítottak el egy olyan spekulációt a piacon, hogy majd vissza fog állni a kereslet a járványt megelőző szintre, akár 2021 második felében, ez pedig magasabb olajfogyasztást hoz magával, ezért sokan fektettek olajba."

A kínálati oldalon is "nagyon fontos változásról" beszélt.

"Az OPEC a korábbi történelmi tapasztalatokkal ellentétben igen fegyelmezett volt, és amit megígért a piacnak, az OPEC-tagállamok betartották. Komoly kínálatcsökkentést indítottak be Oroszországgal együtt."

A tavalyi 40 dolláros kőolajárhoz képest most a Brent-kőolajár esetében 64-65 dollárnál tartunk, az optimizmus pedig tavaly november óta "gyakorlatilag töretlen", a jelenlegi előrejelzések már az év végi 70-80 dolláros hordónkénti árról szólnak az elemző szerint, ennél magasabbról azért nem, mert már visszavetné a kereslet növekedését.

Az amerikai palaolaj-termelésben Pletser Tamás szerint nem lesz idén növekedés, de 2022-re már nagyon eltérő jóslatokat lát a piacon.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan