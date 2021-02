A járvány hatásai mellett a gyengülő forint miatt is kritikus helyzetbe kerültek a plázák boltosai

Csordás Norbert elmondta, hogy tavaly tavasszal és nyáron sikerült a bevásárlóközpontokkal közösen úgy orvosolni a helyzetet, hogy ne zárjanak be a boltok és meg tudják az üzletek vásárolni az őszre, télre szükséges árukészletet, de az év utolsó negyedévére több helyen semmilyen kedvezményt nem tudtak elérni. Márpedig ahogy szeptembertől a kormány magasabb esetszámokról számolt be, elkezdett visszaesni a plázákba járók száma, ezzel pedig a forgalom is. 40–70 százalékos visszaeséssel szembesültek egyesületük tagjai, ez tetemes kiesést jelent, főleg mert ekkor termelték volna meg a bevételük jelentős részét.

A szóvivő beszámolója szerint a segítséget megtagadó bevásárlóközpontoktól azt a választ kapták, hogy tavasszal, és némely helyeken a nyáron is segítettek, ám ezzel kimerült az erre fordítható költségvetésük, több segítséget nem tudnak, nem hajlandók adni 2020-ra.

A bérleti díjakat és az üzemeltetési költségeket euró alapon határozzák meg a plázákban, ennek következtében az elmúlt másfél évben tizenöt százalékkal nőttek a bérleti díjak csak a forint gyengülése miatt. Erre sem érkezett kompenzáció - ecsetelte a bérlők nehéz helyzetét.

Csordás Norbert a fentiek ellenére is bízik benne, hogy a tavaly tavaszihoz hasonló mértékben fogják a bevásárlóközpontok segíteni a cégeket. Ez különösen a legnagyobb bevételkiesést elkönyvelő divatáruszektornak lenne fontos a kereskedelemben; a szolgáltatást is vizsgálva a turizmus, a szálloda- és a vendéglátóipar után a divatáru következik ebben a rangsorban a dobogó harmadik fokán.

A Bevásárlóközpontok Bérlőinek Érdekvédelmi Egyesülete által a teljesség igénye nélkül, országszerte harminc pláza körében végzett piackutatás azt hozta ki, hogy kilencven üzletet zártak be március óta.

Most ütött be a járvány hatása

A november közepén bevezetett korlátozások óta érződik nagyon a vírus okozta negatív hatás – mondta az InfoRádióban Madler Attila, a Pólus centert, Camponát, Europeumot, és City Center üzemeltető CPI Hungary vagyonkezelési igazgatója.

Súlyos a helyzet,

mert sok kereskedő általában november-decemberben realizálja az éves forgalmának több mint 50 százalékát, ám a tavalyi adventi időszak nagyon gyenge volt, a bérlőktől 40-50 százalékos forgalomcsökkenést hallottak vissza.

Kiemelte: náluk volt az év végi időszakra is kedvezmény, forgalomarányosan szabták a bérlőkre a lehetőségeket, de egyes üzemeltetők valóban azon az állásponton vannak, hogy a járvány nem tekinthető vis maior esetnek, és ennek megfelelően nem adnak kedvezményt. Ám olyanok is vannak, amelyek szinte teljes bérletidíj- és üzemeltetésidíj-mentességet adtak – reagált a Csordás Norbert által elmondottakra Madler Attila.

Az euróban való elszámolás megváltoztatását csak időlegesen tudják elképzelni, például hogy olyan fix kedvezményt kapjon a bérlő, amiben az árfolyamhatást is figyelembe veszik. Ám hosszú távon marad a devizaelszámolás, mert a bevásárlóközpontokat euró alapú hitelekből finanszírozták, és ha forintosítanák a bérleti díjakat, akkor azzal a bérbeadó vállalná az árfolyamingadozásból eredő kockázatokat.

Január óta tárgyalnak

Amikor a kereskedők nagyjából január közepén lezárták az adventi időszak elszámolását, elkezdődtek a tárgyalások az idei évre vonatkozó bérleti díjakról. A második hullámmal kapcsolatos egyeztetésekkel kapcsolatban Madler Attila közölte: az elsőhöz hasonlóan kompromisszumos megállapodásra törekszenek, és az év elejétől egy százalékos értékben a tavaly tavaszinál valamivel alacsonyabb, de időtartamában valamivel hosszabb – a húsvéti időszakig tartó – kedvezményt javasolnak a kereskedőknek.

Választ várnak

A Bevásárlóközpontok Bérlőinek Érdekvédelmi Egyesülete javaslatcsomagot készített a helyzet kezelésére. Ebben a következőket kérték a kormánytól (január 1-jétől szerették volna):

az áfa 15 százalékkal csökkentése

pályázat útján folyósított bértámogatási rendszer kiépítése

ötvenszázalékos bérletidíj-csökkentés szeptemberig visszamenőleg a bevásárlóközpontokban

két évig hatályos bérletedíj-emelési moratórium

felmondási moratórium a veszélyhelyzet lejárta utáni két hónapig

Két minisztériumhoz is beadták a javaslatcsomagot, de – még – nem kaptak rá választ.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila