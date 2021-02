Az egész ingatlanpiacot megváltoztathatja, ha a járvány után is lesz home office

Egyaránt hatottak az ingatlanárakra a járványkörülmények, az óvintézkedések, a kijárási korlátozás, a home office és a távoktatás is – valamint még az ingyenes parkolás is –, ezen folyamatokat összesítette most az OTP Ingatlanpont. Kifejezetten olyan tendenciákat vett górcső alá az otthonkeresés terén, amelyek akár a járvány elvonultával is maradhatnak.

Már a tavaszi hullám idején is megfigyelhető volt a kertvárosi és agglomerációs ingatlanok térnyerése, ez

egyrészt az esetenként jelentős árkülönbséggel,

másrészt a home office egyre általánosabbá válásával a munkahely és az otthon közötti ingázás háttérbe szorulásával

magyarázható.

A városokból megfigyelhető kivándorlásnak a vidéki infrastruktúra hiányosságai, az elérhető ingatlanok korlátozott száma és az a bizonytalanság szabhat határt, hogy

a cégek vajon hosszú távon is fent fogják-e tartani a home office lehetőségét,

vagy ismét visszaállnak a járvány előtti munkarendre.

Az ingázás újbóli beindulásával, az utazási idő és költségek emelkedésével ismét fontos szemponttá válhat az, hogy meddig éri még meg vidékre költözni. Ezt ellensúlyozhatják a budapesti és agglomerációs kötöttpályás tömegközlekedés nemrég beharangozott fejlesztései, ami tervek szerint 20 év alatt a duplájára növelheti a közösségi közlekedést használók számát.

A kertvárosi térnyerés márpedig a településszerkezetre is hatással lehet.

Az OTP Ingatlanpont felismerte azt is, hogy egyre inkább szerepel az alaprajzokon a "dolgozószoba" kategória ott, ahol eddig szoba vagy háló volt felírva a hirdetésben, de a kisebb lakásokban is szempont lett, hogy legyen egy elkülöníthető, dolgozónak használható helyiség.

Keresettek lettek a több bejáratú ingatlanok is – szempont lett a generációk együttélése –, illetve a beépíthető tetőtér is vonzóvá vált, de főként azokon a területeken, ahol azért elérhető munkahely a család több tagjának is.

Nyitókép: Pixabay