Matolcsy György: a mostani, összetett válságot is segít megoldani a fraktálelmélet

A történelem, ezen belül a gazdaság fejlődése is fraktál szerkezetű (és emlékeztet: a fraktál az a valami, aminek a legkisebb része is olyan mintázatot mutat, mint az egész. Az a valami, ami önmagával azonos). A gazdasági ciklusok, sőt az évtizedes és évszázados ritmusok is olyan mintákat rajzolnak fel, ahol egy kisebb egység lefutása megegyezik az egész nagyobb szakasz lefutásával - fejtette ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a novekedes.hu oldalon publikált írásában.

Kifejti, a Trianon utáni 100 év magyar gazdaságtörténetében is érdekes fraktálokra lehet lelni. Az elmúlt 100 évben minden évtized elején nehéz időszakok kezdődtek, majd ezeket megoldottuk, az évtizedek közepén újból belefutottunk a nehezebb szakaszokba, majd az évtizedek végén általában jól álltunk. Válság, a válság megoldása, majd újabb válság és újból siker, ez az évtizedek belső szerkezete. Sőt, a 100 éves időszak egésze is fraktál, tehát olyan lefutást mutat, mint a részek, vagyis az egyes évtizedek.

Az 1920-as évek elejének szinte megoldhatatlan nemzeti válságából 2019-re az EU leggyorsabb növekedésével és egyensúlyi felzárkózási pályával jöttünk ki, megerősödött nemzeti önbizalommal. Az újabb 100 év elején azonban újból belefutottunk egy összetett válságba, amit most a koronavírus-járvány okozott.

A száz év történelmi-gazdasági eseményeinek felsorolása után, a mostani helyzet kapcsán levonja a következtetést:

mint minden korábbi évtizedben, most is egy éven túl is tarthat a válságból való teljes kilábalás. Nem egy, hanem két-három év alatt dolgozhatjuk fel az összetett válság összes hatását.

Most először a munkaerőpiacon, a beruházások terén és a növekedés helyreállításában jelenhet meg a gazdaság stabilizálása. Ha nem lesz teljes a költségvetési egyensúly helyreállítása, akkor az évtized közepén megjelenhet egy újabb egyensúlyi válság. Ezt kezelhetjük, ezért a 2020-es évtized végére újból helyreállíthatjuk az "egyensúly és növekedés" sikerképletét.

Mit tanulhatunk a gazdasági fraktáloktól?

Mindig érdemes egy várható évtizednél több szakaszra felkészülni – hangsúlyozza a jegybankelnök. "Eddig sem volt egyenes egyetlen évtized sem, most sem lesz az. Nem lesz elég várni. Egy egész évtizedre, tehát 2030-ig kell tervet készíteni. Nem elég tervezni, meg kell teremteni az elgondolások sikeres végrehajtásának állami, elsősorban kormányzati és jegybanki feltételeit. Számolni kell azzal, hogy minden ma látható változás „felforgató” jellegű, ezért a döntő feladatokat nem lehet a régi módon, régi politikákkal, eszközökkel és forrásokkal megoldani. Várni kell a váratlant és azt, hogy a jó lassabban, a nehézség gyorsabban érkezik el. A most szükséges reformokat az évtized elején kell meglépni, mert, mint az oltás, nem hatnak azonnal" - írta összegzésül.

Végül azzal zárta sorait: "Fogadjuk meg I Ching tanácsát: Ha állhatatosak vagyunk, akkor a nehézség előnyünkre válik".

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás