Újabb MKB Bank-fiókokban lesz elérhető a digitális sorban állás lehetősége

A járvány az MKB Banknál is felgyorsította is korábban tervezett digitális menetrendet. A bank forgalmasabb fiókjaiban tavasszal alig egy hónap alatt vezettük be a digitális időpontfoglalás és sorban állás lehetőségét. A kezdeti négy bankfiókot nem sokkal később további kilenc követte, majd decemberben 23, januárban további 25 fiókban történik meg a rendszer telepítése. A teljes országos lefedettség februárra valósul meg – közölte a pénzintézet.

A digitális ügyfélhívó használatával tovább csökken az elkerülhető helyszíni várakozás és a helyben telepített sorszám húzó eszközök használatának szükségessége, így csökkenthető a kontaktok száma is.

„Az idei év a tanulásról, az átrendeződésről és az új ügyféligényekre adott megfelelő megoldások megtalálásáról szólt. Azt eddig is tudtuk, hogy a változás állandó de az idei év megmutatta, milyen gyorsan változhat a környezetünk, és erre nekünk is gyors reakciókat kell adnunk az ügyfeleink kiszolgálása érdekében. Ami nem változott, hogy továbbra is szeretnénk jobb minőségben és lehetőleg gyorsan szállítani. Ennek a rendszernek a teljes fiókhálózatra való kiterjesztése a digitális stratégiánk megvalósításának egyik fontos lépése. Mindezt úgy tudjuk végrehajtani, hogy közben az ügyfelek és kollégáink visszajelzéseit folyamatosan beépítettük, és így tökéletesítettük a rendszert” – mondta Pereczes János, az MKB Bank digitális üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója

Nyitókép: MTI/Soós Lajos