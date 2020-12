Szakértő: komoly sebek a turizmuson

A vendégéjszakák októberi 64 százalékos csökkenése igen jelentős visszaesésnek mondható, azonban egyáltalán nem meglepő annak tükrében, hogy egyrészt a határzár miatt nem érkezhetnek külföldi turisták Magyarországra, legfeljebb az üzleti célúak engedélyezettek, másrészt a magyar lakosok sem szívesen vettek már ki szállodaszobát, hiszen a vizsgált időszakban már meglehetősen erőteljessé vált a koronavírus-járvány hatása.

Ami a részleteket illeti, a külföldi vendégeknek a száma 94 százalékkal csökkent, mialatt a belföldi vendégeké 30 százalékkal esett vissza októberben, a következő időszakban pedig vélhetően ennél is kedvezőtlenebből alakulhat a helyzet – vélekedett az InfoRádiónak nyilatkozva a Portfolio elemzője, Hornyák József. A kereskedelmi szálláshelyek bevétele csaknem 70 százalékkal csökkent, ami egy drasztikus visszaesésnek felel meg. Vagyis úgy tűnik, hogy

a turisztikai ágazat „nagyon komoly sebekkel fogja átvészelni a jelenlegi időszakot”.

Harmadára zuhant a szálláshelyek forgalma A belföldi vendégéjszakákat tekintve az áprilisi mélyponthoz mérten a szezonálisan és a naptárhatással kiigazított adatok szerint 14-szeres volt a növekedés, míg az előző hónaphoz képest 26 százalékos csökkenést mért a statisztika. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – 16,656 milliárd forint összes bruttó árbevétele 67,1 százalékkal volt kevesebb, mint egy éve. Ebből a szállásdíjbevétel 71,5 százalékkal 8,512 milliárd forintra, a vendéglátás bevétele 41,6 százalékkal 4,908 milliárd forintra esett vissza – jelentette kedden a KSH. Az összesen 63,7 százalékkal kevesebb, 909 ezer vendégéjszaka 89 százalékát a belföldi vendégek töltötték el.

A legnagyobb csökkenés Budapestet érintette, így a fővárosi szállodáknak a nagy része gyakorlatilag mostanra hibernálódott is. Nagyon kedvezőtlen gazdasági helyzetben vannak, és a foglalkoztatjaikat tekintve sincsenek jó kilátásaik, különösen abban az értelemben, hogy a koronavírus-járvány második hullámában már nincs olyan bértámogatási program, mint tavasszal – jegyezte meg Hornyák József.

Ráadásul a pandémia miatt nem lehet arra számítani, hogy a következő hónapokban fellendülne a turizmus, sőt, egyre biztosabb, hogy a december és január is még szigorú korlátozó intézkedésekkel fog telni, ami a turizmusra egyértelműen nagyon negatív hatással van. Gyakorlatilag a piac nem is fog működni, nem is működik, ezért

mindennél fontosabb lenne, hogy a kormány olyan intézkedéseket foganatosítson, amik támogatást nyújthatnak az ágazat szereplőinek az átmeneti időben

– emelte ki a Portfolio elemzője.

Ellenkező esetben a következő hónapokban,

tavasszal már a kisebb szállodák csődjéről kell majd, hogy beszéljünk.

Az adatok megjelenése után jelentette be Varga Mihály, hogy a vendéglátás, a szálláshely, a művészet, a szórakoztatás és a szabadidő szektorokban az 50 százalékos bértámogatást jövő év január végéig fenntartják, így 140 ezer munkahelyet véd meg a kormány. A pénzügyminiszter a turizmus és a vendéglátás területének ágazati képviselőivel tartott egyeztetést.

Amennyiben később az ágazat szereplői kezdeményezik, az intézkedések meghosszabbíthatók - tette hozzá.

"A gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektornak is eredményesen kell részt vennie. Ehhez most az kell, hogy a költségvetés oldaláról is segítsük a fennmaradásukat, és megőrizzük a munkahelyeket" - emelte ki.

