Elektronikus fizetés: januártól mindenhol kötelező

Kisebb üzletek, autószerelők vagy pékek lehetnek leginkább érintettek a változásban: azokon a helyeken, ahol eddig csak készpénzt fogadtak el, január elejétől az online kassza mellé az is kötelező, hogy a vásárló valamilyen elektronikus fizetési módszerrel is ki tudja majd fizetni vásárlását.

"A kisebb vállalkozásoknak adminisztrációban és anyagilag is plusz terhet jelentett ez, ezért nem éltek eddig a lehetőséggel, most viszont kötelező lesz" - mondta el Mészáros Attila, a Telenor Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója a téma kapcsán az InfoRádióban, hozzátéve: ezért dolgoztak ki egy olyan megoldást, amely minden szempontból egyszerűbbé teszi a megoldást.

Technikailag nem különleges ez a módszer: a POS-terminálokról beszélt Mészáros Attila, ám a Telenor a megoldás mögé az ügyintézést egyszerűsítő lehetőségeket épített be. Akár telefonos ügyfélszolgálaton is megrendelhető a szolgáltatás, melynek technikai részleteivel és adminisztrációjával kapcsolatosan tudnak segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak.

"A lehető legtöbb ponton levesszük a terhet a vállalkozók válláról" - mondta el Mészáros.

"Az sem utolsó szempont, hogy nyolcvanezer forintos, két év alatt részletekben lehívható állami támogatást lehet igényelni ezeknek az eszközöknek a beszerzésére, ami anyagi szempontból jó lehetőség" - tette hozzá.

A Telenor mindezen túl a forgalmi hálózati díjból még elenged 30 százalékot az őket választóknak, gyors ügyintézést ígérve.

Magyarországon több százezer online pénztárgép van használatban, becslések szerint 40-60 ezer körül lehet közülük olyan kereskedőnél, aki még nem fogad el elektronikus fizetési lehetőséget. Egyéb lehetőségek Bár a POS-terminál a legkézenfekvőbb módszer, az azonnali fizetési rendszer egyéb megoldásokat is lehetővé tesz.

QR-kódos fizetés is elképzelhető: ez esetben kinyomtatott QR-kód beolvasásával indítható mobileszközről a fizetési folyamat.

Fizetési kérelmet is küldhet akár a kereskedő, ami szintén megfelel a követelményeknek.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt