Ötödször is bekerült a Mol a Dow Jones fenntarthatósági indexébe

A Dow Jones ezen indexe (DSJI) a világ tőzsdén jegyzett cégeit rangsorolja a fenntarthatóság szempontjából. Külön is megvizsgálja az upstream integrált olaj- és gázipari vállalatokat, ebben a kategóriában került a Mol az 59 kiértékelt vállalat közül a legjobb 10 százalékba.

Ezen kívül a Dow Jones indexe megerősíti, hogy a Mol továbbra is élen jár a kelet-közép-európai vállalatok között a fenntarthatóság területén.

A szempontok elsősorban nem a cég pénzügyi teljesítményét, hanem a környezetvédelmi, társadalmi és társaságirányítási (ESG) gyakorlatot értékelték. Réthy Róbert, a Mol befektetői kapcsolatok vezetője rámutatott: az értékelés folyamata rendkívül bonyolult, csak a kérdőív kitöltésében 40-50 ember vett részt a cégnél, és több hétig dolgoztak ezen. A mögötte lévő teljesítmény is hasonlóan összetett, egyrészt arról szól, hogy mit tesznek közzé, vagyis mennyire transzparens a Mol, másrészt a mutatóik mögött lévő teljesítményről. "Az egész vállalat működését átfogó dolgok ezek: az emberi erőforrások, a munkavállalóinkkal kapcsolatos teljesítmény, a diverzitás - például a nők pozíciója a Molon belül -, az etikai kódex kiterjesztése az egész értékláncra, a biztonsági mutatóink és értelemszerűen a környezetvédelemmel kapcsolatos teljesítményünk. Ezeken folyamatosan dolgozunk, a releváns témákban akciótervek zajlanak" - sorolta a szakember.

Az utóbbi egy-két évben a szén-dioxid-kibocsátás került előtérbe, de a többi területen is dolgoznak azon, hogy növelhessék a mutatóikat, mostanra egy-két ponttal sikerült az összértékelésüket feljebb tornászniuk.

Réthy Róbert rámutatott: a Mol a rangsor egyetlen fejlődő piaci szereplője Európából, ez így volt már tavaly is. A közép-európai régiót tekintve is csak az OMV került be a DJSI-be, ami tovább növeli az elismerés értékét.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László