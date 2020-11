Így él túl az ital, amelyről a koronavírus idején sem akarunk lemondani

A tavaszi és most az őszi lezárások során is kávézók tömege húzza le a redőnyt úgy, hogy senki sem tudja, valaha megnyitnak-e még az üzletek. Kávéból ugyanakkor a világon sehol sem volt hiány, a reggeli feketét még a koronavírus szempontjából elgsötétebb időkben is biztosan megihattuk otthonainkban. Az iparág egy része nagyszerű, más része pedig borzalmas évet zár idén. A BBC riportja arról számol be, hogyan éli túl a kávébiznisz a koronavírus-járványt.

Rekordév a braziloknak

Ha Brazíliának, a világ legnagyobb kávéexportőrének számait nézzük, rekordévről beszélhetünk. A dél-amerikai ország 67,9 millió, egyenként hatvan kilogrammos zsáknyi arabica kávét indított útra a világ legkülönbözőbb tájai felé. Mind a mennyiség, mind a minőség kíváló, bár azt is észben kell tartani, hogy a kávétermelésben jó és rossz évek váltakoznak. A mostani szezon jó év, de azon belül nagyon is az: a két évvel ezelőttihez képest is 3 millió zsákkal nőtt a kivitel.

João Reis, az egyik nagy kávéexportőr, a Daterra főagronómusa szerint a termesztéssel nincs is semmi gond, a betakarítással viszont lehet. Errre felkészülve a főként az ország más részeiről érkező idénymunkások létszámának felére csökkentésével kellett számolnia annak érdekében, hogy távolságtartással tudják őket elszállásolni a munkák idejére. Kihívás volt fele annyi munkással leszedni a kávébabot még azelőtt, hogy az esős évszak tönkretehetné, de így is 30 ezerrel több zsákot töltöttek meg végül, mint egy évvel ezelőtt.

Védett iparág

A Nemzetközi Kávészövetség igazgatója, José Sette szerint a vírus a kávé termesztésére nem nagyon hat ki. Az országok létfontosságúnak nyilvánították a kávéfarmok működését, odafigyeltek a biztonságra, így még a relatíve kis kávéexporttal rendelkező országok, mint amilyen Etiópia, is sikeresen hozták normájukat.

"A fogyasztásban nagyobb a bizonytalanság.

Nem tudjuk, mi lesz a világgazdasággal ezután a sokk után. Ha már nem lesznek kormánytámogatások, tömeges munkanélküliség alakulhat ki" – vélekedik Sette.

Most élednének újra

Olaszországban, a kávérajongók mekkájában hamar jöttek a tavaszi lezárások. A kávé bolti eladása már a karantén első hetében 23 százalékkal felszökött, de a pörkölők hirtelen kereslet nélkül maradtak, és a viszonteladók is észrevették a változást: az olcsóbb kávét keresték a vásárlók. Leonardo Lelli bolognai kávépörkölő azt mondja, teli raktárral maradtak megrendelés nélkül, végül az egészségügy frontvonalában dolgozóknak kezdtek ajándékba vinni kávéjukból.

Az emberek le tudnak mondani a kávézókról, de a kávéról nem: az online eladások nőttek, inkább otthonaikban főztek le egy jó feketét. Ebből a kereskedők is levonták a következtetéseket: a kávé e-kereskedelme erőteljesebb lesz, mint eddig volt. A pörkölő Lelli forgalma mostanra nagyjából visszatért a lezárások előttiekhez, Sette szerint a kévézók világa is visszatért a normalitáshoz. Ezzel együtt azonban megérkezett a lezárások második hulláma. Hogy mit hoz ez a kávénak, még rejtély. Magyar kávéfogyasztás

Az átlag napi 2,7 csésze elfogyasztása.

A forgalom évente 6-8 százalékkal nő.

Egy magyar évi 2,1 kilogramm kávéra költ 20,1 eurónak megfelelő összeget.

