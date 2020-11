Egyedülálló digitális oktatási csomaggal állt elő az OTP alapítványa

A koronavírus-járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések az egész világon ráirányították a figyelmet a digitális megoldások szükségességére, ez inspirálta Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankját abban, hogy kidolgozza a digitális oktatási programot – ismertette online sajtótájékoztató keretében az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az alapítvány 2012 óta már több mint 120 ezer iskolás, illetve felnőtt számára nyújtott pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzést, az itt megszerzett tapasztalatokat felhasználva fejlesztették ki a jelenlegi kihívásokra válaszul, az általános- és középiskolás diákoknak a pénzügyi ismeretek területét átfogó, a Nemzeti Alaptanterv ajánlásait maradéktalanul követő, digitális oktatási programot.

Mészáros Tamás kiemelte, amellett, hogy a rendszer ingyenes, nagyon széles diákréteget lehet vele elérni, az ötödik osztálytól a tizenkettedik osztályig. Azonban a felnőttképzés, ami szintén stratégiai cél a közeljövőben, szintén beapplikálható a keretrendszerbe. Egyedisége még, hogy nem korlátozott jóformán azoknak a száma, akik hozzájutnak az oktatáshoz.

A szakember arra is kitért, az oktatási anyag mind tantermi, mind otthoni, egyéni felhasználásra lehetőséget nyújt. Három módon van lehetőség az ismertszerzésre: lehet online és felvételről is előadásokat hallgatni, illetve különböző feladatokat is meg lehet oldani. A kuratóriumi elnöke kifejtette: bíznak abban, hogy a most bemutatott képzési anyagukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a digitalizáció az oktatásban is minél nagyobb teret nyerjen.

