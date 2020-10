Több tízezer tonna áru rekedt Záhony „mögött” a vágányzár miatt

Nyersanyag-ellátási problémákkal küzd a Dunaferr a záhonyi vágányfelújítás miatt – terjedt el a hír múlt héten előbb a helyi, majd az országos sajtóban, az ügy még a múlt heti Kormányinfón is téma volt, ezen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter megnyugtatta a nyilvánosságot, hogy a MÁV egyeztetett minden érintettel, és lehetővé tette az anyagforgalmat Záhonynál.

A Világgazdaság most részletesebben is utánajárt, hogyan oldódhat fel az ennél kicsit bonyolultabb helyzet. A lap információja szerint az ISD Dunaferrnek 40 ezer, az Andrej Babis cseh kormányfőhöz köthető IKR-nek 10 ezer, a Bige Holdingnak 4-5 ezer, további cégek sorának együtt még néhány ezer tonna áruja ragadt a záhonyi átrakókban azt követően, hogy október 16-án a MÁV Zrt. három átrakót érintő vágányzárat rendelt el. "Csapdába esett" 10 ezer tonnányi útsíkosság-mentesítő anyag is, amelyet a Magyar Közút és a megyei jogú városok rendeltek a télre való felkészülésként.

A cikk szerint az iparvágányokra terelő váltókat és eszközeiket a MÁV Zrt. havonta ellenőrzi, az esetleges javítanivalókról és azok költségéről jelentést ad, a munkát elvégzi, aztán kifizetik.

Soltész László, a Kelet-Trans 2000 Kft. ügyvezető igazgatója vállalatának három telephelyét is érinti a vágányzár, rajta keresztül pedig két másik céget is. Soltész László azt furcsállja, hogy

a szeptemberi jelentés után mintegy két héttel hirtelen olyan hibák sorára derült fény, amelyek miatt azonnal, október 16-án 16 órakor jött is a vágányzár.

A Kelet-Trans szakemberei szerint nem jelölt meg hibákat a MÁV a vágányzár indokaiként, miközben az ipartelep működését 24, legfeljebb 48 óra alatt biztosítani kell akár felügyelet mellett is, ha nem baleset okozta az üzemzavart.

A MÁV a Portfoliónak azzal indokolta a karbantartást, hogy az érintett vágányszakaszon több kisiklás, baleset történt.

A Gulyás Gergely által említett helyzetrendezés következményeként viszont az új útvonalon drágult a szállítás a Dunaferr nyilatkozata szerint, a Kelet-Transnak pedig

a beragadt 40 vonatából csak 4 tudott kigördülni szombat estig,

a Dunaferr nyersanyag-hozzáférése pedig továbbra is akadozik.

A MÁV egyeztetéséből egyébként a Kelet-Trans kimaradt. A vállalatvezető levélben fordult ezért Homolya Róbert MÁV-elnökhöz, felajánlva még anyagi segítséget ahhoz, hogy a felmerülő hibákat gyorsan elháríthassák.

