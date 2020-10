Szijjártó Péter Szingapúrból jelenti: 71 új munkahely létesül Miskolcon – videó

A Szingapúrból jelentkező Szijjártó Péter elmondta: a Patec eddig is működött Miskolcon, alapvetően ablaktörlőkhöz gyártott eszközöket. Ez az autóipari beszállító vállalat most egy 1,7 milliárd forintos beruházást hajt végre Miskolcon. Ehhez félmilliárd forintos kormányzati támogatást kap. A beruházás 71 új munkahelyet jelent – hangsúlyozta.

„Ez nemcsak az autóipari beszállító vállalat kapacitását növeli meg, hanem az ipari robotok gyártásának és fejlesztésének első fázisát is jelenti”.

A miniszter azt is elmondta, hogy a cég az egyik legnagyobb vállalatcsoport Szingapúrban – amely a hadiiparban is tevékenykedik –, és előrehaladott tárgyalásokat folytat a Rábával. Arról tárgyalnak, hogy a Rába futóműveket gyártson a szingapúri hadiipari vállalat járműveihez. Továbbá arról is zajlanak egyeztetések, hogy komplett harci járművek gyártását a Rábával közös vállalkozásban Magyarországra hozná a szingapúri vállalat.

Nyitókép: Szijjértó Péter/Facebook