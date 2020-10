Augusztusban az éves csökkenés mértéke 34,8 százalékponttal kisebb volt, mint áprilisban.

Az előző hónaphoz viszonyítva 6,8 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás augusztusban, az áprilisi termelés volumenét pedig 56 százalékkal haladta meg.

Az év első nyolc hónapjában 11,0 százalékkal kisebb volt az ipari termelés, mint a múlt év azonos időszakában. Stabilizálódás Noha augusztusban 2,1%-kal csökkent az ipari termelés, munkanaphatással megtisztítva a visszaesés mértéke már csupán 0,2%-kal volt, ami érdemi javulás az előző havi 7,7%-os visszaesés után - olvasható a Takarékbank elemzésében. A következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, az utolsó negyedévben már éves szinten is növekedést mutathat. Az európai országok többségének fokozatos újranyitása miatt a következő hónapokban már élénkülhet az kereslet az autók iránt, amit egyes állami ösztönzők is támogathatnak. Ezt a szeptemberi német újautó regisztrációs statisztikák, valamint egyes német autógyártók pozitív előre jelzései, megugró megrendelései is alátámasztják. A kereslet élénkülése azonban fokozatos lehet a magasabb, bár most már csökkenő munkanélküliség, bércsökkentések és a fogyasztók óvatossága miatt. Ugyanakkor már látszik az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így az év hátralevő részében további fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

Augusztusban a feldolgozóipar alágainak többségében csökkent a termelés az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb súlyú járműgyártásban ugyanakkor nagyobb mértékű növekedést jelzett a KSH a júliusi 13,2 százalékos és az első héthavi 24,4 százalékos visszaesést követően. A szintén jelentős súlyú számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásában a júliusi 2,3 százalékos emelkedés után ismét szerény növekedést mértek, míg az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában 0,3 százalékos csökkenésből fordult újra növekedésbe a termelés éves összehasonlításban.

Az augusztusi ipari termelés részletes adatait egy hét múlva, október 13-án közli második becslése alapján a KSH.

Nyitókép: Pixabay