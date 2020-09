Kimerült a közfoglalkoztatás éves kerete júliusra

A júliusra lényegében elfogyott a közmunkára a kormány tervei szerint előirányzott 140 milliárd forint - derült ki a Belügyminisztérium frissen közzétett jelentéséből, amit a hvg.hu idézett. A keret kimerülését követően jelent meg a Magyar Közlönyben egy 5 milliárdos pótlólagos forrás e célra. Idén egyébként a nyári szezonális foglalkoztatási idény beindulása ellenére ismét emelkedni kezdett a programokba bevontak száma.

A közfoglalkoztatási programok júliusi adatait elemző belügyi jelentésből az is kiderült, hogy

egy hónap alatt 2800 fővel bővült a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, így júliusra már elérte a 93 ezer főt.

Márciushoz képest már összességében nagyjából nyolcezerrel emelkedett a közfoglalkoztatotti létszám.

Júniusban és júliusban 1167 szerződést kötöttek meg a hosszú idejű foglalkoztatási programokban, ezzel új programok is indultak, amelyekben 8000 fő foglalkoztatására van lehetőség. Az országos programok is bővültek, 73 új indult, ezzel 2300 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Az új programokba bekapcsolódtak a nemzeti parkok, a MÁV, a vízügyi igazgatóságok és a Magyar Nemzeti Múzeum is nagyobb létszám foglalkoztatását vállalta.

Arról egyelőre nincs frissebb adat, hogy augusztusban hogyan alakult a jelentkezők, illetve a programokba bekerülők száma.

