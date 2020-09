Mostantól az unió is visszahívhat autókat

Európában eddig nem lehetett fellépni az olyan csalások ellen, mint amilyen a Volkswagen dízelbotránya volt, mert nem volt egységes szabályozás, és az EU a normák túllépéséért sem visszahívást nem rendelhetett el, sem bírságolni nem volt jogosult. 2020. szeptember 1-je óta ez másként van.

Az unió központilag is rendelkezhet mind a 27 tagország területén, ha szabálytalanságot fedez fel

– írja a Totalcar.

Az uniós szerveknek akár autónként 30 ezer eurós bírság kiszabásához is joguk lesz. Az új szabályozás szerint az EU-nak joga lesz visszavonni egy-egy autótípus típusengedélyét is, ezzel nemcsak a forgalmazás lehetőségét szüntetheti meg, hanem jogalapot teremt a fogyasztók számára is kártérítési perek elindítására.

Már meg is kezdték két kipufogógáz-vizsgáló laboratórium felállítását, mintegy 7 millió eurós befektetéssel, ahol végzik majd az Európában kapható gépjárművek rendszeres vizsgálatát.

Nyitókép: Michael Probst