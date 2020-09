Így gyártanak le a robotok egy Teslát - lehengerlő videó

Olyan videót tett közzé sanghaji gyárának működéséről a Tesla, hogy ez kicsit már talán félelmetes is: olyan gyártósor termel, amelyről 150 ezer kocsi már most le tud gördülni, de hamarosan 250 ezer is lehet az éves kapacitás.

A videóban robotok készítik a Model 3 karosszériáját, festését, de más dolgokat is elvégeznek a kocsin.

Mutatjuk:

A videóban persze van néhány ember is a végén, de a cégvezető Elon Musk már 2017-ben előirányozta, hogy autógyárát szinte teljesen robotizálja, ennek fő oka, hogy az ember "lassabban termel" - olvasható a Portfolio összefoglalójában. Emberekre a gépek karbantartása miatt van szükség, illetve a fejlesztésben, korrekcióban.

A videóban látható gyár tavaly kezdte meg a termelést, 11 hónappal a gyárépítés megkezdése után.

Nyitókép: Ritchie B. Tongo