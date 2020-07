Új felügyeleti ösztönzők az NHP hajrának és a Növekedési kötvényprogramnak

Az MNB döntése szerint a bankok akár 2 százaléknyi tőkekövetelmény-kedvezményt is kapnak a kis- és középvállalkozói (kkv) beruházásokat és működést ösztönző NHP hajrá program keretében kihelyezett hiteleik után, ismertette az alelnök. Hozzátette: a pontos mértéket az MNB 2021-től az adott bankok tőkemegfelelésének (ICAAP) éves felügyeleti felülvizsgálatakor állapítja meg.

E lehetőséget a következő 3 évben biztosítja a jegybank. Feltétel, hogy a kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a hitelezési, piaci és működési kockázatok kapcsán meghatározott teljes kockázattal súlyozott kitettségérték 1 százalékát.

El kell kerülni továbbá, hogy a bankok az NHP hajrá program keretében túlzottan koncentrált hitelportfóliót építsenek fel - húzta alá Kandrács Csaba. Ezért a kedvezmény csak akkor jár, ha az egy ügyfélnek folyósított NHP hajrá hitelkitettség nem haladja meg az adott bank 2019 végi szavatoló tőkéjének 7 százalékát.

Az MNB emellett az általa tavaly februárban elindított Növekedési kötvényprogramhoz (Nkp) kötődően, a vállalati kötvényfinanszírozás további élénkítése és az egységes banki tőkeképzés érdekében is felügyeleti támogató megoldásról határozott - jelezte a jegybanki vezető.

Eszerint az MNB a tőkemegfelelés felülvizsgálata során az Nkp-s kötvényportfólióra meghatározott tőkekövetelményt az uniós szinten elfogadott sztenderd kockázati súlyokkal számított szintben maximálja.

A jegybanki lépések nyomán a következő években a bankszektor több tízmilliárd forintnyi szavatoló tőkét szabadíthat fel és fordíthat hitelezésre - húzta alá Kandrács Csaba. Amellett, hogy ezzel az ügyfelek is több forráshoz jutnak, javul a hazai hitelpiac szereplőinek tőkemegfelelése is.

Az MNB felügyeleti lépései újabb ösztönzést jelentenek a jegybanki NHP hajrá és Nkp programokhoz. Előbbi révén a kkv-k új beruházásainak és működésük támogatását tűzte ki célul idén áprilisban az MNB, a bankok által - a hitelkérelemtől számított 2 héten belül - maximum 2,5 százalékos kkv-hitelek nyújtásával.

Az Nkp esetében pedig a jegybank 450 milliárd forint keretösszegben vásárolhat nem pénzügyi vállalkozások által kibocsátott jó minősítésű kötvényeket. Ezeket rövid idő alatt a Budapesti Értéktőzsdére is be kell vezetni, és bekerülhetnek a bankok mérlegeibe is.

A mostani intézkedéssel az MNB kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé teszi az Nkp program keretében kibocsátott értékpapírok tőkekövetelmény-számítását, hogy ezzel is támogassa a vállalati szektor kötvényalapú finanszírozásának térhódítását - összegezte a jegybank alelnöke.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor