Jegybanki döntés pörgetheti fel év végéig a biztosításkötést

Jövő év januárjától 2,3-ról 1,8 százalékra csökken a forintalapú hagyományos élet-, nyugdíj-, egészség- és járadékbiztosítások technikai kamata, míg az euróalapú konstrukcióknál 1,1-ről 0,6 százalékra változik - jelentette be a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A technikai kamatláb mértéke ezt megelőzően legutóbb 2016. július 1-jével változott itthon.

A jegybanki rendelet részleteiről szóló közleményből az is kiderül, hogy erre a hosszú lejáratú, akár 15-20 éves állampapírok, és az eurózóna tagállamai által kibocsátott kötvények hozamcsökkenései miatt volt szükség, továbbá az is, hogy a döntés előtt konzultáltak a biztosítási piac szereplőivel is az MNB szakértői.

A korábban megkötött életbiztosítások technikai kamatát a mostani döntés nem érinti, azok változatlanok,

a unit-linked biztosításokra pedig nem vonatkozik a döntés - mivel azoknak nincs technikai kamata sem. Utóbbiaknál ugyan vannak biztosítók, amelyek saját döntésük alapján vállalnak valamilyen szintű tőke- vagy hozamgaranciát, azonban elsősorban attól függ a biztosítással elérhető hozam, hogy az ügyfél által választott kockázatú befektetések árfolyama hogyan változott az adott évben.

Az MNB szerint a módosítás célja a pénzügyi stabilitás erősítése úgy, hogy a biztosítók a jövőben ne ígérhessenek – akár saját pénzügyi helyzetüket is kockára tévő – túlzott, esetleg felelőtlen hozamokat ügyfeleiknek.

A biztosítók saját döntésük szerint lefelé eltérhetnek a rendeletben szereplő technikai kamatszint maximumtól. Ugyanakkor az általuk kínált technikai kamatot szerződéses feltételeikben rögzíteniük kell a fogyasztók számára, azt minden évben jóvá kell írniuk ügyfeleiknek.

Persze ennél azért magasabb hozam elérése sem kizárt, a cégek döntő része ugyanis a szerződéses feltételeiben vállalja, hogy ha egy adott évben a technikai kamaton felüli többlethozamot ér el, akkor annak jelentős részét - akár 80-90 százalékát is - jóváírják az ügyfeleknek.

Nyitókép: Pixabay