Háromezer forintot ér egy kartörés az állam biztosítójánál, a piacon többet

Gyermekbaleseteknél az alapvető ellátást biztosítja ugyan az állam, de a biztosítások nagyobb kockázati kört fednek le és nagyobb összegű kárkifizetést tesznek lehetővé – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, Lambert Gábort.

"Nyáron megszaporodik a gyermekbalesetek száma. A közúti baleseteknek is körülbelül a harmada következik be július-augusztusban, nem beszélve a táborokról, ahol most a gyermekek vannak" – húzta alá Lambert Gábor.

Az állami, alanyi jogon 3 és 18 éves kor között járó baleset-biztosításról elmondta,

az otthoni, az iskolai és a menet közbeni balesetek kárát is téríti.

Ezt a baleset-biztosítást egyébként az állam egy-két évente megtenderezteti a piacon, és a győztes biztosítóhoz lehet fordulni a károsultnak, ha bekövetkezik a baj.

"Korlátozott mértékben lehet erre támaszkodni, egy csonttörés esetében háromezer forintot lehet kapni, rokkantság esetén pedig 200 ezer forintig járhat kompenzáció, de baleseti halál esetén is csak 300 ezer forintot fizet. Éppen ezért, akik szélesebb körű védelmet szeretnének a gyermekeiknek, körülnéznek a piacon, nem is csak 3 éves kor fölött" – tette hozzá.

Egy-egy piaci biztosítás éves díja attól függ, mennyi időre, egy családból hányan, milyen termékkörre kötik, és persze van sok egyéb szempont is, de egy-egy éves biztosítási díj néhány ezer forintot emészt fel gyermekenként.

