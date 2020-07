Balog Ádám: a magyar gazdaság unikum

A magyar gazdaság unikum. Ma már megvan az a tudása és képessége, hogy a válságok – más országokhoz képest – kevésbé viseljék meg, és a nyertes helyzetekből mindenki másnál jobban tudjon kijönni. Ehhez nem kell varázslat, csak napról napra keményen, professzionálisan kell dolgozni – mondta a Figyelőnek adott interjúban Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója.

A koronavírus okozta gazdasági visszaesés mértékéről úgy vélekedett, hogy noha sok és eltérő becslés hangzott már el, és a hazai gazdaság sokban függ a világgazdasági folyamatoktól, de szerinte ha a világban recesszió lesz, akkor nálunk annál kisebb mértékű, ha pedig növekedés jön, akkor a magyar bővülés meghaladja majd a nemzetközi mértéket. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy folyamatosan és szélsőségesen változik a világ napi helyzete, és ezért napról napra professzionalizmus és koncentráció kell a felelősök részéről.

Balog Ádám úgy véli, a magyar kormány eddig az egészségügyi és a gazdasági helyzetet is megfelelően kezelte. utóbbi területén az MNB-vel közös támogatásrendszer ráadásul kétszintű: az egyik tényleges, azonnali segítségnyújtás, a másik a biztatás, a jövőbe vetett bizalom fenntartása az emberekben és a vállalatokban.

"Hiszem, hogy a jelen helyzetben is alakítói lehetünk a jövőnek, hiszem, hogy optimistának kell maradnunk, és akkor lehet egy szerény, nulla százalék körüli, enyhén pozitív növekedés" – mondta az MKB Bank első embere.

A koronavírus-járvány hatással lesz a bankrendszer jövedelmezőségére, és ez az elnök-vezérigazgató szerint három szempontból is fontos kérdés: az ügyfelek, a gazdaságpolitika és a tulajdonosok is abban érdekeltek, hogy a bankrendszer stabilan és jövedelmezően működjön. Most úgy látja, hogy az előző évek sikeres működésének köszönhetően akkor sem lesz gond, ha az idén csak nulla körüli eredményt érnek el a bankok, és csak jövőre indulnak ismét felfelé a jövedelmezőségi pályán. Az viszont elképzelhető, hogy a részvényeseknek várniuk kell egy-két évet a markáns osztalékhoz.

A kormány által elrendelt hiteltörlesztési moratóriumot Balog Ádám a legfontosabb krízisintézkedésnek tartja, amely pénzt hagyott az adósoknál, ami sok esetben a cégek életben maradását segítette, ugyanakkor így a bankok nem jutottak a pénzükhöz. Az MKB lakossági, közép- és nagyvállalati ügyfeleinek 35-40, a kisvállalati ügyfeleinek 25 százaléka nem élt a moratóriummal.

"A vezető és a munkatársak számára egyaránt meg kellett tanítani, hogy mi a home office kényege: ha ebben sikeresek vagyunk, akkor működik a dolog, ha nem, akkor nagy lesz a hatékonyságvesztés. Ez a rendszer nem csodaszer, hanem erős lehetőség" – mondta a járványhelyzet miatt bevezetett távmunka tapasztaltairól a bankvezető, és úgy látja, náluk működik, ráadásul a pandémia legnehezebb időszakában még új digitális fejlesztéseket is be tudtak vezetni.

A Takarék Csoport, az MKB és a Budapest Bank szándéknyilatkozatot írt alá egy pénzügyi holding létrehozásáról. Balog Ádám erről úgy vélekedik, hogy nagy lehetőség a szorosabb együttműködés, hiszen a három hitelintézet mintegy 1,9 millió ügyfelet szolgál ki, az együttes mérlegfőösszegük pedig 5800 milliárd forint. Ugyanakkor óvatosságra is intett, mert a piacon működő bankokról van szó, amelyek jelenleg egymásnak a konkurenciái is, és nem szabad hibázni, mert az ügyfelek a megszokott biztonság elvesztésétől félnek a legjobban.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt