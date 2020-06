Öngyilkos árversenytől óvják a fővárosi szállodákat

Gyilkos és öngyilkos árversenytől óvja a budapesti szállásadókat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás, aki a Világgazdaságban arra hívta fel az érintettek figyelmét, hogy a pandémia és nem az árak miatt maradtak el a külföldi turisták. Épp ezért nem egymás alá ígért árakkal kellene vendéget szerezniük a hoteleknek. Az elnök szerint épp elég baj, hogy a hoteleknek egyébként is egyre nagyobb konkurenciát támasztó Airbnb-piacon már be is indult ez a folyamat a korábbi feléért, harmadáért kínált 30 eurós lakásokkal. A szakember a lapnak úgy nyilatkozott, hogy

a rövid távú lakáskiadók növekvő felelősségét és az Airbnb-piac szigorú korlátozását minden korábbinál időszerűbbnek látja.

Követendő példaként a vidéki szállodákat említette, ahol az elmúlt hetekben sem csökkentek az szobaárak.

A csütörtök éjjel az európai uniós, valamint a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok számára engedélyezett szabad magyarországi belépés nyomán csütörtökön még nem tapasztaltak tömeges foglalási rohamot a szállodákban. A szállodaszövetségi elnök szerint a következő egy-két hétben derül ki a piaci szereplők számára, hogy körülbelül milyen nyárra számíthatnak.

Nyitókép: Pxhere