Rémisztő helyzet elé állított jó néhány turistaparadicsomot a járvány

A Portfolio.hu összeállításából kiderül, míg egyes országokban mély recessziót, munkanélküliséget és adósságspirált hozhat a járvány, olyan régiók is akadnak, ahol ennél is nagyobb lehet a baj. Könnyen előfordulhat, hogy néhány ország turisztikai vonzereje hosszabb távon csorbát szenved a Covid-19 miatt.

Maldív-szigetek

Mivel az Indiai-óceánon található szigetcsoportot főleg kínai, indiai és olasz turisták látogatják, nagyon korán megérezte a járvány hatásait a helyi lakosság. A 400 ezer fős maldívi népesség jelentős része a turizmusból él, a szálláshelyek 90 százaléka viszont a kieső forgalom miatt vagy fizetés nélküli szabadságra küldte a dolgozókat vagy jelentősen csökkentette a bérüket.

Számos luxusszállodát teljesen átalakítottak kórházzá, arra számítván, hogy a turistaforgalom miatt jelentős lesz a járvány a régióban, végül azonban alig 982 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

Az intézkedések miatt tüntetéshullám söpört végig a szigetcsoporton. Elemzők arra számítanak, hogy a mostani gazdasági sokk még a 2004-es cunami hatásainál is durvább lesz. A kormány válaszút elé érkezett: vagy megkockáztatják, hogy Kína adósságcsapdájába még mélyebbre süllyednek vagy hagyják, hogy a lakosság sínylődjön a ki tudja, meddig elhúzódó járvány gazdasági hatásai miatt.

Karib-térség

A karibi-régió országai közül Sint Maartent viseli meg a legjobban a koronavírus, a 41 ezer fős lakosság mintegy 80 százaléka ugyanis turizmusból él meg. A járvány miatti visszaesés következtében a magánszektor által foglalkoztatottak közel felét tervezik elbocsátani. A kormány most azon dolgozik, hogy megmentse valamilyen módon a teljes gazdasági összeomlástól az országot, de elismerik, ez valószínűleg nem fog menni olyan nemzetközi szervezetek segítsége nélkül, mint a Világbank.

Szintén kifejezetten rossz helyzetben van Kuba, a Dominikai Köztársaság, illetve Trinidad és Tobago is.

Bali

Bali az egyik legnépszerűbb turisztikai célpont Indonézián belül, a helyi lakosság 85 százaléka turisztikából él. A lakosság nagy részének semmilyen megtakarítása, sőt, még bankszámlája sincs. Mivel a jakartai kormány elsősorban a fővárosbeli vállalatok megmentésére koncentrál, félő, hogy a 4,2 milliós Bali lakosságához semmilyen segély nem jut el.

Olaszország és Spanyolország

Az egész világon Olaszországban volt eddig a harmadik legsúlyosabb a koronavírus-járvány, mintegy 31 700 ember vesztette életét a megbetegedés miatt. Bár az olaszok azzal számolnak, hogy nyáron újra fogadni tudják a turistákat, jó eséllyel egy ideig a járvány egyik gócpontjaként gondol majd a nyilvánosság a mediterrán államra, ezért nem várható, hogy túl jelentős lesz idén a turistaforgalom.

A spanyol járvány sok szempontból még az olasznál is súlyosabb volt, hiszen itt 275 000 fertőzöttet regisztráltak, míg Olaszországban „csak” 223 ezer fertőzött esett át a koronavíruson. Júniusban azonban a spanyol tengerpartok és hotelek is újranyitnak, a tavalyi, 84 milliós látogatószámnál azonban ők is jóval kevesebbre számíthatnak idén.

Akár Olaszországban, Spanyolországban is elsősorban az a hosszú távú kockázat a turizmusra nézve, hogy nem biztos, hogy olyan sokan akarnak majd egy olyan országban nyaralni, amely a járvány gócpontja volt.

