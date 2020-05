Koronavírus-válság: brutális vészforgatókönyv

A korlátozások lehetséges hatásainak tanulmányozása céljából a koronavírus-járvány kórokozó által elsőként érintett ország Kína januári és februári adatait vizsgálták meg az Allianz kutatói. Az egy hónapig tartó korlátozás következtében 13 százalékkal csökkentek a fogyasztói kiadások, míg a befektetések aránya 20 százalékkal, az export pedig 16 százalékkal esett vissza. Ebből arra számítanak, hogy

a korlátozások minden egyes hónapja 7-10 százalékos csökkenést okozhat a reál GDP-ben,

azaz az inflációval korrigált gazdasági teljesítményben. Feltételezve, hogy június végére újraindulnak a szokásos tevékenységek – és a havi veszteségek 80-90 százaléka júniusra megtérül –, a második negyedévben jöhet el a mélypont – írja a napi.hu.

A V alakú fellendülést leíró forgatókönyv alapján, amelyben a hirtelen visszaesést követően hamar helyreállnak a normális szintek, a globális növekedés 0,8 százalék lehetne az évben; az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 0,5 százalékkal nőne, az euróövezeté azonban 1,8 százalékkal csökkenne.

A legkedvezőtlenebb forgatókönyv szerint a veszélyhelyzet 2021-re is átnyúlna, a határok továbbra is zárva maradnának, az országok pedig kénytelenek lennének berendezkedni a szigorú korlátozások alkalmazásának és felfüggesztésének hosszabb ideig tartó váltogatására. Ekkor a GDP-pálya L alakú lenne, sok időbe telne, hogy gazdaság visszatérjen a koronavírus előtti növekedéshez. Ebben az esetben az euróövezet GDP-je akár 4 százalékkal, vagy még annál is nagyobb mértékben csökkenhetne.

A várható változásokkal kapcsolatban az Allianz Research tanulmánya öt elképzelést vázol:

az egészségügyi rendszerek ismét előtérbe kerülhetnek, mivel a vírus miatt hangsúlyossá válik a megbízhatóbb közegészségügyi rendszerek iránti igény

Kína jelentősége nő, a járvány által megtépázott ország kezd talpra állni, ráadásul segítséget nyújt a vírus többi epicentrumának, és szakértelmével is támogatja őket

globalizáció helyett lokalizáció: a vírus terjedésekor az országok bezárkóztak, ezért a cégek inkább a saját házuk táján fognak körülnézni, hogy a hasonló jövőbeli sokkhatások esélyét próbálják majd csökkenteni.

a válság megváltoztathatja azt is, hogyan küzdünk meg más nehézségekkel, mint például az éghajlatváltozással

módosulhatnak a befektetési trendek

Nyitókép: Pixabay.com