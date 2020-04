Várhatóan most fog felpörögni az állami bértámogatás igénylése

Eddig több mint kétszáz vállalkozás igényelte munkavállalóinak jelentős része után az április közepétől elérhető állami bértámogatást. A kutatás-fejlesztés (K+F) területén dolgozók után külön erre a területre szabott bértámogatást pedig több mint 130 cég vette igénybe – írta a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet arra is, hogy a következő napokban felgyorsulhat az igénylés, miután szerdán megjelent végre a munka.hu oldalon a korábbinál jóval egyszerűbb, egyoldalas új igénylő űrlap. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, ugyanakkor az ügyintézési határidő a rendelet hatálybalépésének napjával újrakezdődik. A munkaszerződések automatikusan módosulnak.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke úgy tudja, hogy, az igénylő cégek legtöbbje hazai kis- és középvállalkozás. Kiemelte: a tapasztalatok szerint sok cég annak ellenére is az adminisztrációtól tart, hogy az nem bonyolult. Bízik abban, hogy minél több vállalkozás él a lehetőséggel.

Szintén szerdától lépett életbe több, a bértámogatást érintő módosítás, többek között az, amely szerint a kieső munkaidő ezentúl 15–75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi két óra is lehet nyolcórás eredeti munkaidő esetén. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem éri el, az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás.

A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje ötven százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár százezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a munkaidő csökkentése az ötven százalékot, azoknál a támogatási összeg továbbra is legfeljebb 75 ezer forint marad. A támogatás igényelhető a táv- és otthoni munkavégzéshez, a munkaidőkeretben foglalkoztatottak, illetve a kölcsönzött munkaerő esetében is.

Nyitókép: Pixabay