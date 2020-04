Nagyon kemény szigorítás jön a Wizz Airnél

Szigorított higiéniai előírásain a Wizz Air légitársaság, személyzete és utasai biztonságának érdekében - közölte a cég az Infostarttal.

A cél az emberek közötti biztonságos távolság megtartása - be- és kiszálláskor is -, illetve az eddiginél is nagyobb tisztaság.

Az utasokat arra kérik, hogy az interneten végezzék el az utasfelvételt, illetve online vásárolják meg a kiegészítő szolgáltatásokat, beleértve az extra poggyászt, hogy minimálisra csökkentsék az emberekkel való indokolatlan érintkezést a repülőtéren.

"Határozottan ajánlják" az önkiszolgáló poggyászfeladás és a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételét azokon a repülőtereken, ahol erre lehetőség van, ezzel is csökkentve az érintkezések számát az utazás beszállás előtti szakaszában.

A május 1-jén életbe lépő intézkedések részeként az utasoknak kötelező lesz az arcmaszk viselése a repülés teljes időtartama alatt, nem hozzáférhetők a repülési magazinok, helyettük fertőtlenítő kendőket helyeznek ki. A fedélzeti vásárlások készpénzzel nem bonyolíthatók, ha pedig a gépek telítettsége indokolja, illetve megengedi, a kísérők átültethetnek egyes utasokat más helyre.

A Wizz Air higiéniai videót is készített.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Forrás: Wizz Air/Baranyi Róbert