Bérkifizetésre is vehetnek fel a cégek növekedési hitelt

Egy hete érhető el a bankoknál a Növekedési Hitelprogram új konstrukciója. Az NHP Hajrá összesen 1500 milliárd forintot biztosít a vállalkozásoknak a járvány gazdasági hatásainak átvészelésére. Eközben kkv-k sora annak lehetőségét is keresi, hogyan tudná befektetni a meglévő forrásait.

A koronavírus-járvány néhány hét alatt felforgatta a kkv-piacot, és legalább három részre osztották a szektort. Vannak, akiket erősen érintett a válság, például a turizmus, vendéglátás, vannak cégek, amelyek tulajdonképpen győztesként kerültek ki ebből az időszakból, és többszörös profitra tettek szert egy rövid időszak alatt, és vannak olyan cégek is, amelyek belassultak, de egy nagyon erős paradigmaváltással sikerült kompenzálniuk a kieső bevételeiket. Olyan helyzettel nézünk szembe, amelyre pontos forgatókönyve nincs senkinek, ezért újratervezik az évet, nagyon átnézik a pénzügyeiket, esetleg leállítanak beruházásokat – mondta az InfoRádióban Korsósné Maku Márta, a Sberbank termékfejlesztési vezetője.

A szakember beszélt arról is, hogy az NHP tapasztalata alapján a forgóeszközre, beruházásfinanszírozásra, az idei év túlélésére kérnek forrást. Gyakori a hitelkiváltás is, a költségek optimalizálása miatt, de vannak, akik már most beruháznak, és a piac újraindulására építenek. Az NHP fix kamatozású, ezért is válthatnak rá sokan.

A konstrukció lehetővé teszi, hogy személyi ráfordításra is használják az összeget, bérre és működésre is. Az igénylés menete nem tér el a korábbi nhp-lebonyolítástól, a vállalkozásoknak már ismerős lehet. Akiknek maradt befektetni való pénzük, azt érdemes jó kamattal rövidtávra lekötni most, míg eljön a felhasználás ideje. A bankok keresik a kegyeiket rövid távú lekötéssel és jó kamatokkal – mondta Korsósné Maku Márta.

