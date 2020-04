Megkezdődött a Déli összekötő vasúti híd felújítása

Megkezdődtek a Déli összekötő vasúti híd felújításának és bővítésének munkálatai: a tervek szerint a meglévő, két egyvágányos szerkezetet elbontják és három új egyvágányos szerkezetet építenek a helyére - írta a magyarépitok.hu. Így a hídhoz közvetlenül kapcsolódó ferencvárosi megállóban jelentősen nő majd a vasútforgalmi kapacitás.

Összesen 3 kilométernyi vágányt érint a felújítás, de ez idő alatt is biztosítják két vágányon a vasúti forgalmat.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közel 36 milliárd forintos beruházásában a kivitelező Duna Aszfalt az új hídszerkezeteket a híd melletti pillérekre helyezi majd rá. Megújulnak a híd alépítményei is, és új, cölöpfalas hídfőt építenek a budai oldalon. A vasúti pálya és a kapcsolódó egyéb szakágak infrastruktúráját is átépítik: többek közt a biztosítóberendezés, a vonatbefolyásoló rendszer és a távközlés is megújul. Emellett a kivitelező zajvédő falakat épít a hídon és a csatlakozó szakaszon, elvégzi a szükséges közműkiváltásokat.

A portál szerint a IX. kerületi Soroksári utat és az újbudai Nádorkertet összekötő, 510 méteres híd elsőként 1877-ben készült el. A növekvő vasúti forgalom azonban a nem megfelelő minőségű anyagból épített kétvágányú hidat hamar meggyengítette, így 1913-ban egy új híddal helyettesítették, amely a második világháborúban megsemmisült. A háború után, 1946-ban egy egyvágányú híd létesült, végül 1948-ban és 1953-ban készültek el a mai hídszerkezetek a két vágánnyal. A vasúti híd közvetlen szomszédságában épült fel az 1995-ben átadott Rákóczi híd.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán