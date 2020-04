Madár István: hatalmas sokkot jelent a járvány a magyar iparnak

Az eurózónai feldolgozóipari beszerzési menedzser index előzetes adata már korábban napvilágot látott, de mivel ott inkább a szolgáltatószektor bizalma tűnt el a tapasztalatok és a felmérések tanúsága szerint, annak a bizalmi indexnek az esése nem volt annyira tragikus. Ehhez képest a magyar adat esése példátlan és történelmi mértékű volt - fogalmazott Madár István.

A feldolgozóipari BMI a leginkább követett konjuktúra mutató, ami alapvetően vállalatvezetők beszámolóin alapul, ezt gyúrja indexszé. Alapvetően azt méri, hogy a cégvezetők mekkora része pesszimista a termeléssel, a megrendeléssel és alapvetően az üzletmenettel kapcsolatban. Ez a mutató 50 pont felett gazdasági, feldolgozóipari növekedést, ez alatt pedig esést mutat. Az ingadozása nem szokott jelentős lenni, általában 55 körüli számokat kell elképzelni. 2008-ban a válság idején egy rövid időre 40 pont alá is benézett az index, 38 pont körül volt.

"Ehhez kell hasonlítani azt, hogy a friss BMI 30 pont alá esett"

- helyezte kontextusba az adatot az elemző. Szavai szerint egészen drámai az a hangulatromlás, amit az index mutat a feldolgozóiparban.

Madár István szerint bár óvatosan kell bánni azzal, hogy a magyar feldolgozóipari BMI alapján vonjuk le következtetéseket a gazdasági növekedés várható alakulásával kapcsolatban, mivel egy-egy nagyobb cég rendelésállományának változása is megmozgatja azt, azonban a mostani adat alapján

egyértelműen kijelenthető, hogy a feldolgozóipar Magyarországon nagymértékben leállt.

A szektor közel egyharmadát adó járműgyártás már gyakorlatilag nem működik: áll a három nagy gyárunk és több beszállító mellett számos kisebb üzem is így döntött. "Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy óriási ipari visszaesés vár az országra már az első negyedév végén is, de a második negyedévben is bizonyára "- tette hozzá az elemző. Szerinte

már csak a leállás időtartama kérdéses, mert minél tovább tart, annál mélyebb lesz a teljes magyar gazdaságot érő recesszió az idén.

Most olyan óriási volt a romlás, hogy innen akár javulás is elképzelhető, bár valószínűbb, hogy a vállalatvezetők továbbra is nagyon rossz kilátásokról fognak beszámolni, és nem fog gyorsan visszapattanni a mutató - mondta Madár István azzal kapcsolatban, hogyan alakulhat a BMI a közeljövőben. A koronavírussal kapcsolatos korlátozások, amelyek a vállalatok működését megnehezítik, vagy ellehetetlenítik továbbra is élnek, és rövid távon nincs is kilátásban a feloldásuk - tette hozzá az elemző. A BMI alapvetően hangulat-index, és várhatóan az árpilisi is alacsony lesz, de ennél szomorúbb, hogy a márciusi után várhatóan az áprilisi ipari termelési statisztika is rossz lesz a sok leállás miatt.

"Ilyen szempontból a magyar gazdaság kilátásai elég lendületesen romlanak "

- tette hozzá Madár István.

