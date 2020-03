Már három nagyobb roham is volt a boltokban

Február vége óta

három nagyobb megugrás volt,

amikor soha nem látott szintre futott fel az élelmiszerek, napi cikkek értékesítése, de ezek a hullámok elültek. Jelenleg az országos forgalmat nézve az országos átlagot nézve a szokásosnál ugyan nagyobb a forgalom, de összességében tartható, mind az ipar, mind a kereskedelem kezelni tudja ezt a szintet - jelentette ki az InfoRádióban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Rámutatott: elvétve még mindig lehetnek üres polcok, előfordulhat, hogy lassabb az utánpótlás, a feltöltés, hiszen nem mindegy, hogy importból, gyártótól, logisztikai központból vagy raktárból kell kiszállítani a terméket.

Rendkívüli helyzetben természetes a főtitkár szerint, hogy választékhiány is előfordulhat.

"Az alapvető termékek kínálata azonban folyamatos és biztosított és az is marad minden körülmények között"

- hangsúlyozta Vámos György. A vásárlók azt is megtapasztalhatták, hogy a minden eddiginél nagyobb forgalom esetén is pótolni tudták a kereskedők a polcokról elfogyott termékeket - ha nem is pontosan ugyanabban a választékban, esetleg szűkebb kínálattal.

Statisztikát ugyan nem vezet róla az érdekképviselet, de még kisebb boltokban is előfordul egyes termékeknél a mennyiségi korlátozás. Ez azért előnyös a vásárlóknak, mert kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a sorban következő vásárlónak is jusson - mondta Vámos György. Szerinte

a legfontosabb az, hogy továbbra is megfontoltan és a dolgozók felé kellő türelemmel vásároljanak a fogyasztók.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az iparcikk-boltokban jelentősen visszaesett a forgalom, egyes üzletek már be is zártak emiatt. "Ezekre a boltokra is vonatkozik a 15 órás zárási korlátozás, de javasoltuk a kormánynak, hogy ha bármiféle további korlátozásra lenne szükség, alapvető iparcikkeket, alkatrészeket továbbra is be lehessen szerezni" - mondta a főtitkár.

A dolgozók védelmére a legtöbb kiskereskedelmi egység törekszik. Egyedi intézkedésekről van szó, hiszen sajátos a vásárlóközönség, a működés, a dolgozói összetétel, a feladatkörök. Az azonban általános, hogy arra ösztönzik a vásárlókat, lehetőség szerint kerüljék a csúcsidőszakot, tartsanak észszerű távolságot a boltokban - sok helyen jelzéseket is felfestenek ehhez. Emellett több helyen plexi válaszfalakat szerelnek fel a pénztárakra, és gyakoribb a kézmosási lehetőség, a takarítás. Több helyen jutalommal is elismerték az elmúlt hetek többletmunkáját.

A napi munka megszervezése nagyon nehéz, de eddig helytálltak a kereskedők - tette hozzá Vámos György.

Nyitókép: Pexels.com