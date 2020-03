Nagyot üt a magyar gazdaságon a koronavírus-járvány

Egy hét alatt harmadszor rontotta a magyar gazdaság növekedési kilátásait az Erste Bank, a cég elemzői már csak 1,1 százalékos növekedést várnak 2020-ra. Az eurózóna recessziója mellett a régió néhány országában sem elképzelhetetlen gazdasági visszaesés – írja a Portfolio.

A bank elemzői szerint az idén mindössze 1,1 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, a 2021-es növekedés pedig 2,8 százalékos lehet. Egyre valószínűbbnek tűnik egy olyan forgatókönyv, mely szerint az eurózóna recesszióba csúszik 2020-ban, emiatt a kelet-közép-európai országok kilátásai is romlanak.

Magyarországon az Erste arra számít, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedése a tavalyi 6-ról 2,9 széázalékra fékez, az ipar viszont még ennél is jobban visszaeshet, mindössze 0,8 százalékos lehet a növekedés idén.

A bank elemzői szerint a koronavírusnak már most látható gazdasági hatásai vannak: a nemzetközi beszállítói láncok összeomlottak, a szolgáltató szektorban pedig a turizmus és a vendéglátás lehet a legnagyobb vesztes.

Az Erste Bank friss elemzése szerint a kormány eredeti 1 százalékos céljával szemben a GDP 2,6 százaléka lehet a költségvetési hiány, majd ez jövőre 1,8 százalékra csökkenhet. Önmagában a gyengébb növekedés is rontja valamennyivel a költségvetési egyenleget, de valószínűleg a kormány is igyekszik majd kihasználni a rendelkezésére álló mozgásteret a gazdaságélénkítésre célzott intézkedésekkel.

A munkanélküliség is emelkedhet, a tavalyi 3,4 százalékos ráta után 3,8 százalékot várnak idén az Erste szakemberei, akik a régió többi országában is hasonló folyamatokat jósolnak, mert beindulnak majd az elbocsátások is bizonyos iparágakban, melyeket érzékenyen érintenek a hatások.

A romló növekedés miatt újra hiány lehet a magyar fizetési mérlegben is, idén és jövőre is a GDP 0,8 százalékát teheti ki a deficit az elemzők szerint.

A forintárfolyamra vonatkozó előrejelzésen egyelőre nem változtattak, az év végéig továbbra is 335 körüli euróárfolyamot várnak a bank szakemberei, de a kockázatok a gyengébb forint felé mutatnak és a korábbinál nagyobb lehet az árfolyam ingadozása.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba