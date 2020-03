Idén januárban már csak napi 28 millió hordó olajat termeltek ki az OPEC tagjai, de további jelentős termeléscsökkentést várnak a piaci elemzők a csütörtök-pénteki Bécsben tartott OPEC+ ülés eredményeképp. Sokan arra számítanak, hogy még az ülést előkészítő technikai bizottsági javaslatban szereplő napi 1 millió hordós visszavágásnál is nagyobb termelés visszafogásra kerülhet sor, egyes elemzők szerint

nem elképzelhetetlen a napi 1,2 millió hordóról szóló döntés sem.

Már amennyiben sikerül összehangolt döntést hozni, és összeegyeztetni Szaúd-Arábia és Oroszország érdekeit - írta elemzésében a Portfolio. A két ország közti fő konfliktus abból adódik, hogy a szaúdi költségvetés 80 dollár feletti olajár mellett van egyensúlyban, míg az oroszoknak ehhez elég a 42 dolláros ár is. Moszkva mindenesetre most akár az 50 dolláros árral is elégedett lehet, szemben a szaúdiakkal, akiket jobban feszélyezhet a döntéssel megfékezni kívánt áresés.

Az olaj ára előbb az iráni-amerikai konfliktus, majd a koronavírus kínai terjedése miatti karantén intézkedések hatására látványosan, napi 3 millió hordóval visszaeső kínai olajkereslet nyomás alá helyezte az árakat. Csak 2020-ban 25 százalékkal csökkent a világpiaci ára.

Az elemzői várakozások szerint ha az OPEC kevesebb termelésvisszafogásról határozna, mint a várt napi 750 ezer-1 millió hordó, akkor a csalódott befektetők miatt tovább eshetne az ár, és a Brent típusú akár 40 dollár közelébe süllyedhetne. A prognózisok szerint az kevéssé valószínű, hogy az oroszok felrúgnák a 2016 óta jól működő kooperációt az OPEC-kel, így nagyobb az esélye, hogy hajlani fognak valamiféle kompromisszumos megállapodásra.

A Portfolio szerint ha napi egymillió hordónál nagyobbat vágna az OPEC+, akkor könnyen elérhető lenne az 57,9 dollárnál található ellenállás. De ha a vártnál kisebb vágásról határozna a kartell, abban az esetben letörhet az 50 dolláros támasz, és hamar 45 dollárnál találhatná magát a jegyzés.

Nyitókép: Pexels