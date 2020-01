Jelentős projektről van szó, amely a pénzügyminiszter elmondása szerint új iskolák, iskolai sportlétesítmények megépítését, a meglévők korszerűsítését célozza. A szerződéssel 8 új iskola épül, 16 iskola kibővül, 20 intézményben tornacsarnok létesül, 26 tanmedence jön létre, 17 új kézilabda csarnok valósul meg.

Varga Mihály felidézte: 2016 júniusban 15 milliárd forintos keretösszeggel írták alá az első hitelszerződést az EBB-vel, a források országosan 19 iskola tanteremfejlesztéséhez, 27 tanuszoda, 26 tanterem építéséhez, valamint 63 óvoda felújításához járultak hozzá. Mindezeken túl 160 sportinfrastruktúra fejlesztést is finanszíroztak, sportpályák, termek, öltözők felújítása valósult meg. Ennek a folytatására került most sor. Az EBB-vel kötött szerződés erősíti az egyre kedvezőbb nemzetközi megítélést is a magyar gazdaságpolitikáról - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy az országot minden hitelminősítő befektetési kategóriába sorolta, 2016-ban és tavaly is további felminősítések következtek, ami csökkentette az adósságfinanszírozást. Egyre pozitívabb a magyar gazdaság és a magyar emberek teljesítményének külföldi megítélése - húzta alá. A magyar gazdaság 2018-ban 5,1 százalékkal nőtt és 2019-ben is 5 százalék körüli növekedés valósult meg az előzetes adatok szerint, ezzel az első háromban van az európai országok között. A magyar gazdaság kiemelkedő teljesítményre képes, így lesz ez idén is, a növekedés szerkezete kedvező.

Az országban már 1990 óta helyez ki hiteleket az EBB, elősegítve az ország felzárkózását, amely 2004 májusa óta részvényese a banknak.

A bank nem profitorientált szervezetként kedvező feltételekkel tud hitelt nyújtani, hosszú lejárattal, alacsony kamatozással, a források felhasználása pedig a pénzügyminiszter szerint a gazdaság versenyképességének növekedéséhez járul hozzá, az adósságszerkezet javításához.

Lilyana Pavlova, az EBB bolgár alelnöke arról beszélt, hogy a megállapodás a jövőnek szól, a gyermekeknek, azzal a magyar oktatási rendszert fejlesztik. Az együttműködésük Magyarországgal és a pénzügyi tárcával kiváló,

9,4 milliárd euróra rúgott az eddigi EBB-hitelek értéke 2019 végéig.

Tavaly több mint 700 millió euró összértékű megállapodást írtak alá Magyarországgal. A magyar oktatási rendszerbe eddig 911 millió eurót fektettek, ez a bank oktatási terület iránti elkötelezettségét mutatja. A program összhangban van a bank prioritásaival - mondta.

