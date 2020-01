Ezek a juttatások emelkednek 2020-ban

Január elsejétől 8-8 százalékkal emelkedett minimálbér bruttó összege, illetve a garantált bérminimum is: mostantól 161 ezer, illetve 210 600 forint. Több juttatás is a minimálbér összegéhez igazodik, így azok is nőnek – derül a Pénzcentrum összeállításából.

A még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (gyed), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői gyed összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet.

Aki dolgozik és bizonyos betegségekben szenved, az a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű adókedvezményre jogosult. A kedvezmény a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, vagy a cöliákia esetén is jár, akár az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet. Havonta a minimálbér 5 százalékával megegyező összegű kedvezmény 8050 forint, éves szinten 2020-ban összesen 96 600 forint.

A gyed a szülő korábbi jövedelmének 70 százaléka, de maximális összege a minimálbérhez igazodik: plafonja a minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A minimálbér emelkedésével január 1-től 225 288 forintra nő a maximális összege.

A diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények hallgatói igényelhetnek. Január elsejétől az az anya, aki diplomás gyedben részesül, és az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a diplomás gyedre. A diplomás gyed összege 2020-ban alapképzés esetén 112 644 forintra, mesterképzés esetén 147 420 forintra emelkedik.

A táppénz alatt a napi átlagkereset 60 százaléka jár (kórházban töltött idő alatt 50 százalék). A táppénz napi összege maximalizálva van, ez 2020-ban a minimálbér kétszeresének 30-ad része, azaz legfeljebb napi 10 728 forint lehet.

Az álláskeresési járadék összege nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.

A kormány 2019-től bővített járulékkedvezmény-rendszerrel ösztönzi a piaci cégeket megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és ezekben a jogviszonyokban a járulékot a minimálbér kétszereséig elengedi az állam.

