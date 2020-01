A Carinfo adatai alapján 2017-hez képest még nagyobb, 35,8 százalékos a különbség.

Az év végén különösen sok, 16 139 új autó állt forgalomba, vagyis 66,6 százalékkal több, mint 2018 decemberében, de 2017 utolsó hónapjához képest is 48,9 százalék a bővülés. Ilyen mértéket 2019 egyik hónapjában sem ért el a növekedés. Éves alapon visszaesést csak júniusban mértek, 4,4 százalékot - közölte a Datahouse.

Az év vége hozta a legjelentősebb növekedést a negyedéves összevetések alapján is. 2019 utolsó három hónapjában 42 802 új személygépjármű állt forgalomba, meghaladva nemcsak az előző két év azonos időszakát, hanem a tavalyi előző negyedéveket is.

A japán gyártó utolsó havi értékesítése 2627 darab, a tavalyi egész éves 25 766 darab volt Magyarországon. A második helyet a Ford érte el 10 százalék körüli, illetve azt kissé meghaladó eredménnyel.

Érdekesség, hogy sorozatban negyedszer végzett az első helyen a Magyar Suzuki. A Suzuki közleménye szerint a 2015 óta Esztergomban gyártott és 2018 őszén megújult Vitara, amelyből már több mint félmilliót készítettek Magyarországon, 20,39 százalékos szegmens-részesedéssel vezeti a SUV szabadidőautó-kategóriát és ezzel együtt a személyautók mezőnyét is. 12 106 darabot regisztráltak a modellből 2019. január 1-je és december 31-e között.

A tavalyi rangsor következő helyeit értékesítési részarány alapján sorrendben a Skoda, az Opel, a Toyota és a Volkswagen szerezte meg.

Várakozáson felüli

A növekedés fontos tényezője a családbarát támogatás, ami a 2019-es esztendőben, minden várakozáson felüli érdeklődést generált, fogalmazott az InfoRádiónak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Előzetes elképzelések a kormányzat részéről úgy szóltak, hogy a tavaly indult három éves program során 17-18 ezer igénylés fog befutni, ezzel szemben december 31-ig jóval meghaladta a 20 ezret az igénylések száma, de a ténylegesen kiadott határozatoké is a 15 ezret. Ennek alapján 15 ezer gépjármű értékesítése történhetett meg, illetve fog megtörténni az idei évben, tekintettel arra, hogy a szállítási határidők kitolódtak. A jelenlegi számokból az is látszik – tette hozzá a szakember –, hogy a 2019-es évben több mint 5 ezer jármű volt, amit nemcsak megrendeltek, hanem már át is vettek az igénylők, javítva ezzel az éves eladási számokat.

Gablini Gábor megerősítette: a tavalyi év nagy nyertese a Suzuki, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és egy jó hír, hiszen a Magyarországon gyártott járműveket kedvelték a leginkább, majd következtek a hagyományos, nagy gyártók különféle értékesítési volumenekkel. Tehát igazi változás az elmúlt években, ami megfordította volna a sorrendeket, nem történt, leszámítva, hogy a Suzuki ismét az élre állt, ismételte meg a szövetség elnöke.