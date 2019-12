Csetbot mondja meg, tisztességes-e a vállalkozás

A jelenleginél tízszer gyorsabbá tette a céginformációk lekérdezését egy magyar start-up. A Facebook Messengeren is elérhető chatbot 0,3 másodperc alatt megírja a legfontosabb adatokat, beleértve azt is, hogy a keresett vállalkozás ellen folyik-e eljárás - adta hírül a 24.hu. A Cégjelző igény esetén a cégek mellett az egyéni vállalkozók és civil szervezetek alapadatait - mint a a székhely, az adószám, az e-mail cím, az árbevétel és a létszám -, továbbá az elmúlt 5 év mérleg és eredménykimutatásait is közli.

Az üzleti partnerek cégadatainak rendszeres ellenőrzése egyebek között azért fontos, mert a pontatlan adatokkal megírt szerződések akár érvénytelenek is lehetnek, és kifizetésektől eshetnek el a cégek.

„2017-ben indult útjára a startup vállalkozásunk, amelynek a stratégiája, hogy a beépíthető szolgáltatásokra fókuszálunk. Ez azt jelenti, hogy egy adott szoftver használata közben – legyen az például egy számlázóprogram vagy egy CRM rendszer – elérhető a Cégjelző. Az elmúlt másfél év alatt huszonöt ilyen szoftverfejlesztő partnerrel sikerült megállapodnunk” – mondta a portálnak Farkas Dezső alapító.

Az alkalmazást létrehozó, fiatalok alapította startup idén „Az év honlapja” pályázaton elnyerte a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat „Az év technológiai megoldása” díját is.

Nyitókép: Pexels.com