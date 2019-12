Nekimegy a Viagogónak a GVH

Az eljárást számos piaci jelzés alapján indította a versenyhatóság. A vizsgálat több, feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi kommunikációs gyakorlatra terjed ki: egyrészt a viagogo.com/hu weboldal működtetője a jegyek értékesítésekor fizetendő végső vételárakról valószínűleg a vásárlási folyamat késői pontján, időszerűtlenül tájékoztatja a vásárlókat, és elmulasztja közölni velük a szolgáltatásai igénybevételénél alkalmazott átváltási árfolyamot, valamint az árfolyamszámítás módját.

A GVH emellett valószínűsíti, hogy a Viagogo a weboldalon a teljes vásárlási folyamat alatt olyan sürgető tájékoztatásokat tesz közzé (például „7 személy tekintette meg az elmúlt órában” vagy „A helyszínre az összes jegy kevesebb, mint 4%-a elérhető jelenleg oldalunkon”, „Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezek a jegyek nem lesznek elérhetők újra, ha elengeded őket”), amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összességében azt a látszatot keltik a fogyasztók számára, hogy gyorsan fogynak a szabad helyek az eseményre, amelyre jegyet terveznek vásárolni az állandó érdeklődés, valamint az eseményre érkező folyamatos jegyfoglalások miatt.

A fentieken túl a GVH megvizsgálja, hogy a Viagogo eleget tesz-e a szakmai gondosság követelményének, amikor weboldalán nem teszi egyértelművé, hogy kizárólag az értékesítés lebonyolítására alkalmas közvetítő platformot üzemeltet avagy maga is fellép eladóként, továbbá azt a benyomást kelti, hogy nincs befolyása a weboldalon kialakított árakra, miközben valószínűsíthetően maga is értékesít jegyeket, illetve befolyásolni képes az értékesítési árakat a felszámított díjak és kezelési költségek rendszerén keresztül.

A GVH tavaly már figyelmeztetett a körültekintőbb jegyvásárlásokra a csalódások elkerülése érdekében is. A versenyhatóság most ismét javasolja az ún. másodlagos jegyértékesítő oldalak látogatóinak, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet többek között a jegyáron felül megjelenő költségekre (pl. a kezelési költségre), azok mértékére, és gondoljanak a valuta-átváltásból fakadó költségváltozásokra is.

Nyitókép: Pexels.com