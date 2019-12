Neil Chatterjee egyhetes, Ausztriát, Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot érintő körútján a szabályozó hatóságok vezetőivel találkozott. Budapesten Nyikos Attilával, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettesével folytatott megbeszéléseket.

Mint körútjáról elmondta, nem az volt a célja, hogy megállapodásokat írjanak alá, hanem az, hogy megosszák egymással egyes területeken szerzett szabályzói, technológiai tapasztalataikat, egyebek közt a megújuló energia hálózatba táplálása, a dekarbonizációs lehetőségek és a cseppfolyós földgáz terén. Ez utóbbival kapcsolatban a tengerentúli hatóság elnöke kielemte, hogy

nagy érdeklődést lát az amerikai LNG iránt Európában, így Magyarországon is.

Véleménye szerint az amerikai földgázkitermelés folyamatos növekedése, és az, hogy az ország nettó importőrből nettó exportőrré vált nemcsak az Egyesült Államok, hanem szövetségeseinek is jó lehetőséget kínál. „Ez gazdasági szempontból nagyon fontos, hiszen Amerikában gazdasági növekedést eredményez, de ez szövetségeseink számára is gazdasági előnyöket hozhat, például azzal, hogy a beszerzési források bővülése az árak mérséklődéséhez vezethet. Ráadásul annak, hogy az amerikai földgáz elérhető Európában is, geopolitikai jelentősége is van szövetségeseink számára” – magyarázta Neil Chatterjee.

A hatóság vezetője szerint

hamarosan csökkenhet az LNG és a vezetéken szállított földgáz ára közötti különbség

a tengerentúli beruházásoknak köszönhetően. „A hatóság csak ebben az esztendőben tizenegy LNG-exportterminál megnyitására vagy már létező bővítésére adott engedélyt. Úgy gondoljuk, ha ezek a projektek megvalósulnak, a kínálat növekedése az árak csökkenését eredményezi majd, és az amerikai gáz sokkal könnyebben hozzáférhető lesz itt is” – magyarázta.

Neil Chatterjee az InfoRádió kérdésére azt mondta, bár Európa fontos piaca lehet az amerikai gáznak, nem az egyetlen, hiszen Ázsiában, például Japánban, vagy éppen Indiában is egyre nagyobb igény van a földgzára, folyamatosan nő a felhasználás. A szövetségi energiaszabályozó hatóság elnöke beszélt az LNG fogadásához szükséges európai infrastruktúra hiányosságairól is. Azt mondta, készek megosztani technikai, technológiai tapasztalataikat a fejlesztéshez.

