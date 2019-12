Vida József: mi a helyi családok, generációk és közösségek bankja vagyunk

Kifejtette: az első tapasztalatok visszaigazolják, hogy a takarékszektor átalakításában óriási hatékonysági tartalékok vannak. Az idei első három negyedévben a Takarék Csoport hitelintézetei 7,6 milliárd forint aggreált nyereséget értek el. Jelentősen bővült a lakossági és a vállalati hitelállomány, a vállalati betétállomány, valamint az ügyfelek értékpapírállománya. Jó eredményeket értek el az államilag támogatott babaváró hitelek és a csok támogatások kihelyezésében is, minden negyedik-ötödik csok-támogatást a Takarék Csoport közvetít ki - mondta.

Kitért arra is, hogy a következő években komoly előrelépésre számítanak, mivel sem a mostani átalakulásokra fordított, jelentős egyszeri költségek, sem a korábbi párhuzamos működéssel járó kiadások nem terhelik majd a gazdálkodásukat.

"Reális célnak látom, hogy 2023-ra 25-30 milliárd forinttal csökkentsük működési költségeinket,

10 százalékosra növeljük piaci részesedésünket,

és évi 30 milliárd forint körüli, fenntartható adózott eredményt érjünk el" - jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy a világ rengeteget változott, rohamosan terjed az internetes bankolás. Emellett sokan - főleg a fiatalok - nagyobb városokba költöztek. Sok falu elnéptelenedett, tömegével zártak be a helyi boltok, gyógyszertárak. Sok bankfiókkal is ez történt, öt év alatt közel harmadával csökkent a magyarországi bankok kirendeltségeinek száma - mutatott rá. Hozzátette, nekik is el kell gondolkodni az olyan kirendeltségek sorsáról, ahol évek óta alig van forgalom, és komoly veszteséget termelnek.

"De bármit is hoz a jövő,

mi a helyi családok, generációk és közösségek bankja vagyunk, és azok is maradunk.

Bár nem mi vagyunk a legnagyobbak a piacon, nekünk van messze a legkiterjedtebb fiókhálózatunk az országban. És mi vagyunk az egyetlenek Magyarországon, akik mobil bankfiókokkal, Takarék-buszokkal járják a kisebb falvakat" - hangsúlyozta.

Arról, hogy megmaradnak-e az ismerős ügyintézők is, azt mondta: a sok évtizedes helyi jelenlétet, piaci ismereteket és takarékszövetkezeti hagyományokat a takarékdolgozók képviselik, igyekeznek megbecsülni őket és tovább fejleszteni tudásukat. Ügyintézés helyett a tanácsadásra helyezik majd a hangsúlyt, hiszen az ügyfelek igényei is gyorsan változnak a digitális technológiák térhódításával, amire fel kell készülni - mondta Vida József.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs