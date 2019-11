Ez áll Dukai Regina hárommillió forintos bírsága mögött

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nemrégiben megállapította, hogy mind a Dukai Regina tulajdonában álló „With Love” Kft., mind a vele szerződő, influencereket közvetítő médiaügynökség, a Red Lemon Media Group Kft. hiányosan teljesítette a közösségimédia-megjelenésekkel kapcsolatos, korábban vállalt kötelezettségeit.

A GVH korábban három, kiemelkedő számú követővel rendelkező véleményvezér kommunikációs tevékenységének vizsgálatára indított eljárást (Dukai mellett Kasza Tibor és Rubint Réka posztjait vizsgálta). Mindhárom eljárás kötelezettségvállalással zárult, azzal a kiemelt céllal, hogy az érintett piac szereplői iránymutatást kapjanak a közösségi médiában történő reklámozással összefüggő versenyjogi megfelelésről és a kapcsolódó versenyhatósági elvárásokról. Utóbbiak lényege, hogy egyértelműen, közérthetően és jól észlelhetően kell a fogyasztók tudomására hozni, ha egy posztot egy véleményvezér ellenszolgáltatásért (pénzért, próbatermékért, egyéb kedvezményért stb.) tesz közzé. Lényeges továbbá, hogy a reklám megjelölésének elmaradásáért felelősséggel tartozik mind a poszt közzétevője, mind az érintett termék értékesítője, így mindkét oldal érdekelt a jogszerű kommunikációban.

Dukai Regina esetében az utóvizsgálat megállapította, hogy nem teljesítette minden vállalt kötelezettségét, ezért a cégének hárommillió forint bírságot kell fizetnie.

"Egy 2008-as törvény szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha egy influencer, vagyis véleményvezér közösségi oldalán népszerűsít egy terméket, de a posztjáról nem derül ki egyértelműen, hogy ezt ellenszolgáltatásért teszi" – mondta az InfoRádiónak a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Varga Noémi emlékeztetett, a Gazdasági Versenyhivatal már eddig is

többször figyelmeztette a piaci szereplőket, a posztok többsége azonban továbbra sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Ezért döntöttek a szigorítás mellett. A versenyhivatal elvárja a #reklám kifejezés feltüntetését, de az sem mindegy, hogy hol szerepel, mindenképpen a poszt legelején szükséges hangsúlyosan, továbbkattintási lehetőség nélkül feltüntetni. A reklámozó vállalkozás jelzése is minden esetben szükséges.

"Ha ezeknek a követelményeknek eleget tesznek, akkor nagyjából meg is feleltek azoknak a kritériumoknak, hogy a fogyasztók azonnal érzékeljék, reklámról van szó. Nemcsak az influencerekkel szemben lép fel a Gazdasági Versenyhivatal, hanem reklámozókkal szemben is, ha nem megfelelő a posztok tartalma, hiszen mindketten motiváltak abban, hogy ezek a posztok megjelenjenek" – mondta az ügyvéd.

A GVH döntése szerint nem elegendő, ha egy influencer posztjában első helyen tünteti fel a reklám kifejezést, fontos az is, hogy a fogyasztók számára ez jól észlelhetően, a továbbkattintási lehetőséget megelőzően történjen, és a reklámozó vállalkozás is jól azonosítható legyen. Varga Noémi arra is felhívta a figyelmet, hogy ha ez nem valósul meg, akkor az influencer és a reklámozó is büntetést fizet.

"A bírság összege a vállalkozás előző évi nettó árbevételének tíz százalékát is elérheti akár a rendkívül súlyos esetekben"

– figyelmeztetett az ügyvéd.

A Gazdasági Versenyhivatal iránymutatása szerint ha egy hirdető leszerződik egy véleményvezérrel egy terméke népszerűsítésére, érdemes írásban rögzíteni azt, hogy milyen reklámozási gyakorlatot vár cserébe. Ki kell dolgozni egy monitoringrendszert is, amelynek részeként utasítani tudják például az influencert a jogszabályoknak nem megfelelő posztok eltávolítására.

