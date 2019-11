Szijjártó Péter: akik a jászberényi vezetőket hibáztatják, hazudnak

Szijjártó Péter a Jászberényi Gazdaságfejlesztési Fórum megnyitóján kiemelte: a világgazdaság gyorsan és dinamikusan változik, és ez a világméretű vállalatok – mint az Electrolux – globális stratégiájában is "visszaköszön". Az Electrolux hozott egy globális kapacitásátszervezésről szóló döntést, de ehhez Jászberénynek, a jászberényieknek "semmi köze nincsen", hiszen Svédországban született a döntés, mutatott rá a tárcavezető.

Az Electrolux jászberényi gyáregységeinek egy részében dolgozó mintegy 800 munkavállalót a jövő évtől ütemezetten tervezik elbocsátani.

Magyarország történetében nem ez az első alkalom, hogy egy globális vállalati döntés negatívan vagy pozitívan érinti az országot – folytatta Szijjártó Péter, felidézve, hogy 2014-ben a Microsoft megvásárolta a Nokiát, amelynek következtében bezárt a Nokia komáromi gyára, mert az európai termelést áttelepítették Ázsiába. Akkor tízezernél több ember sorsát oldották meg sikerrel, nem maradt munkanélküli, emlékeztetett.

Akik a jászberényi vezetőket hibáztatják az Electrolux globális döntéséért, azok "szimplán hazudnak"

– szögezte le a miniszter, aki azt is közölte, hogy a vállalat a termelést alacsonyabb intenzitással fogja folytatni.

A kialakult helyzet megoldására a

hat pontból álló akcióterv

első elemeként két kormányzati megállapodás jött létre két új beruházásáról. Az egyik megállapodást Rosenberger Magyarország Kft.-vel kötötték meg, a vállalat új, 6,5 milliárd forintos beruházást hajt végre, ezzel 150 új munkahely jön létre. A fejlesztéssel a vállalat megnöveli jászberényi kapacitását az autóalkatrész-gyártás területén. A törvény által lehetővé tett maximális pénzügyi támogatást kapja meg a kft. egyedi kormánydöntés formájában, vissza nem térítendő támogatásként – számolt be Szijjártó Péter.

A másik a Szatmári Kft. 1,4 milliárd forintos beruházása, amelyhez 680 millió forint támogatást ad a kormány a Nagyvállalati beruházási támogatási program keretében és 30 új munkahely jön létre. Emellett a cég vezetése vállalta, hogy 7 év alatt 50 százalékos béremelést ad a dolgozóknak. Az 1,4 milliárd forintból új, automatizált raktárközpont épül.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy emellett a térségben egy jól ismert, magyar tulajdonú, közepes méretű vállalkozással is folytatnak tárgyalásokat jászberényi ipari hagyomány újjáélesztéséről gazdasági tevékenység formájában. A tárgyalás egy 3,5 milliárd forintos beruházásról szól, amely szintén új munkahelyeket teremt. A cég nevét a következő hetekben jelentik be.

Az akcióterv negyedik pontjáról a miniszter elmondta: az Electrolux mintegy 330 ezer porszívó bérgyártására pályázatot írt ki, az erre jelentkező két jászberényi vállalat kormányzati támogatást kap, így nagy eséllyel pályáznak arra, hogy a porszívógyártás ezen része Jászberényben maradjon.

Jászberény, 2019. november 7. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) elnöke (b) a jászberényi gazdaságfejlesztési fórum megnyitóján. MTI/Komka Péter

Az ötödik pontként a kormány stratégiai partnereivel, részben a megyében, részben a térségben működő nagyvállalatokkal, a ZF Hungária Kft.-vel és a Thyssenkruppal is tárgyaltak arról, hogy a kapacitásaik fenntartásához, illetve növeléséhez munkaerőre van szükség. Mindkét vállalat a magyar gazdaság megbecsült, fontos stratégiai szereplője, magas megbecsültségi fokkal rendelkező munkahelyeket ajánl. A két nagyvállalat vezetése és az Electroluxtól távozó dolgozók közötti közvetítést megkezdték – ismertetette.

Szijjártó Péter az akcióterv hatodik pontjáról elmondta: az Electrolux telephelye kiváló infrastruktúrával rendelkezik és jövő évtől ütemezetten fel fog szabadulni. Például ott található egy 14 ezer, valamint egy 5700 négyzetméteres csarnok is. Csütörtökön hallgatnak meg egy tájékoztatást arról, hogy milyen ütemben, milyen infrastruktúra szabadul fel az Electrolux gyártóbázisán, amelyeket azonnal ki tudnak ajánlani a kész gyártási infrastruktúrát kereső partnereknek.

A felvázolt megoldások működőképesek, azokat végre is tudják hajtani

– szögezte le a tárcavezető, megjegyezve, hogy nagyon nehezen tartaná elképzelhetőnek a fentebb vázolt megoldás végrehajtását, ha nem annak kidolgozójával kellene azt megpróbálni. Bízik abban, hogy lehetősége lesz a megoldás végrehajtására "azzal, aki azt kidolgozta.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője felsorolta az elmúlt években megvalósult beruházásokat, amelyek alapja "a jó gazdasági együttműködés és a kormánnyal való jó együttműködés". Hozzátette: a 32-es út elkészült, a jászberényi elkerülő építése a régészeti munkákkal, a közbeszerzés elindulásával folyamatban van, jövő év tavaszán látványosan is elkezdődik az építkezés.

Szabó Tamás, Jászberény polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta: az Electrolux munkavállalóinak ügyét, a 800 ember sorsát a kormány folyamatosan napirenden tartja.

Nyitókép: MTI/Komka Péter