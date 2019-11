Nemcsak az ajándékok, a hitelek piaca is felpörög karácsonyig

Az utolsó negyedév mindig intenzív a személyi kölcsönök, áruhitelek piacán, hiszen ilyenkor már koncentrálnak a karácsonyi szezonra a vásárlók. Novembertől aktív az érdeklődés ezek a hitelek iránt, az év hátralévő részében jelentős hitelkihelyezésre lehet számítani - jósolta Trencsán Erika.

A money.hu vezető pénzpiaci szakértője beszélt arról is, hogy a fedezetlen hiteleknél 20-30 százalékos növekedés volt évről évre, ez a tendencia idén is jellemző. Az év utolsó két-három hónapjába az éves teljesítmény egyharmada koncentrálódik, ez a legerősebb időszak. Az esztendő egészét nézve a személyi kölcsönök térnyerése látható, de a karácsony előtti időszakban megugrik az áruhitelek igénylése, mert sokan az üzletben döntenek, és vesznek fel kölcsönt.

"A karácsony előtti napokig tart a dömping, de még a két ünnep között is erős a forgalom, hiszen sokan pénzt vagy vásárlási utalványt kapnak ajándékba. Még a január is intenzív, mert a cserék, levásárlások jönnek" - mondta Trencsán Erika, és arra figyelmeztetett, hogy a karácsony előtti napig nagyon erős lesz a forgalom nemcsak az üzletekben, hanem a pénzintézetekben is, ezért érdemes előre tájékozódni, szétnézni a piacon, mert nagyok a különbségek az ajánlatokban.

