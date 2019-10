Ezeket a városokat rohanják meg a magyarok a hosszú hétvégén

Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest vonzotta a legtöbb vendége a harmadik negyedévben, de Eger, Balatonfüred, Gyula, Szeged, Zalakaros és Nyíregyháza is - mondta az InfoRádiónak Kelemen Lili, a Szallas.hu kommunikációs vezetője.

A szakember beszámolt arról is, hogy az átlagos foglalási érték 63 ezer 200 forint volt, ez körülbelül tíz százalékos növekedés tavalyhoz képest. Azok a vendégek, akik előzetesen az oldalukon SZÉP-kártyás fizetést jelöltek meg, átlagosan 104 ezer forint értékben foglaltak.

A foglalások érték szerinti eloszlását tekintve a legnépszerűbb kategória az ötvenezer forintos volt, a foglalások fele ebben az értékben történt. A második legnépszerűbb az 50-100 ezer forint közötti sáv.

Kelemen Lili elmondta, hogy a közelgő hosszú hétvégén is nagy forgalom várható, erre ráerősít, hogy most van az iskolákban az őszi szünet, tehát a családok együtt tudnak kimozdulni. A foglalások alapján Eger, Hajdúszoboszló és Gyula tűnik a favoritnak a novemberi háromnapos hétvégén, de Hévíz, Budapest, Szeged és Pécs is kedvelt célpont, és a tízes listán helyet kapott Miskolctapolca, Zalakaros és Egerszalók is.

Nyitókép: MTI/Varga György