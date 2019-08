Donald Trump amerikai elnök pénteken a Twitteren bejelentette, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%...

Mikroblogbejegyzéseiben Trump tudatta: 250 milliárd dollár értékű kínai árucikkekre a vámot a jelenlegi 25 százalékról 30-ra emeli, a szeptemberre tervezett 300 milliárd dollár értékű árura kirovandót pedig 10-ről 15 százalékra srófolja. Elemzők szerint

A döntést az amerikai elnök azt követően hozta nyilvánosságra, hogy megbeszélést folytatott gazdasági és kereskedelmi tanácsadóival.

Donald Trump pénteken egy sor Twitter-üzenetben már jelezte, hogy még a nap folyamán válaszol Peking döntésére, miszerint a kínai kormány 75 milliárd dollár értékű amerikai importárura 5-10 százalékos pótvámot vet ki.

"Nincs szükségünk Kínára, őszintén szólva, sokkal jobban megvagyunk nélküle" - írta még a helyi idő szerint péntek délelőtti Twitter-bejegyzésében Trump.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far....