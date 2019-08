Új szintre lépett az amerikai-kínai vámháború

Az amerikai pénzügyminisztérium hétfőn a pénzpiacok zárása után hozta nyilvánosságra közleményét, amelyben Kínát valutamanipulátornak minősítette. A közleményt, Steve Mnuchin miniszter aláírásával, nem sokkal azután tették közzé, hogy Donald Trump amerikai elnök a Twitteren ismételten szemrehányást tett Kínának azért, mert szerinte szándékosan gyengíti nemzeti valutáját annak érdekében, hogy tisztességtelen kereskedelmi előnyre tegyen szert.

A pénzügyminisztérium - megjegyezve, hogy Kínában nem új gyakorlat a nemzeti valuta, a jüan leértékelése -, leszögezte: "az elmúlt napokban Kína konkrét lépéseket tett valutája leértékelésére, miközben fenntartja alapvető külföldi valutában meglévő tartalékait".

Hagyták megtörténni A kínai jüan hétfőn 11 éves mélypontra esett, miután a kínai nemzeti bank a politikai szempontból érzékeny, 7 jüanos szint alá engedte az árfolyamot a dollárral szemben. Kína központi bankja azzal indokolta a gyengülést, hogy az válaszlépés volt az "egyoldalú kereskedelemvédelmi intézkedésekre", utalva ezzel Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtöki bejelentésére, miszerint szeptember 1-jétől 10 százalékos büntetővámot kíván kivetni az amerikai pótvámok által eddig nem sújtott, mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árucikkekre. A kínai jegybank tehát hagyta, hogy a piaci erők a kerek 7-es jüan/dollár szint fölé tolják az árfolyamot, hogy ezzel az egy éve halmozódó, a jüan gyengülésére irányuló piaci spekulációt is enyhítsék, illetve reagáljanak a Trump által múlt héten váratlanul felrúgott kereskedelmi tárgyalási "tűzszünetre" - írta a Portfolio

Az amerikai törvények alapján egyébként most nem lehetett volna Kínát devizamanipulátornak minősíteni, mert nem teljesítette ennek feltételeit. Most, mert 2003-2014 között egyébként a kínai jegybank folyamatosan a gyengülés irányába igyekezett tolni a jüant, intervenciók sorozatával is. Azóta viszont a 2015-2016-os rövid periódust leszámítva sorozatosan a jüan erősítésére irányuló intervenciókat tett - emlékeztetett a Portfolio.

Szimbolikus lépés, újabb emelést készíthetett elő

Elemzők szerint a kormányzat döntése szimbolikus volt, és egyben lehetővé teszi az újabb vámemeléseket is. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) megszólaltatta Eswar Prasadot, a Cornell Egyetem professzorát, aki a kínai pénzügyi rendszer egyik szakértője. Prasad szerint az amerikai döntés politikai megfontolásokból született, hiszen a jüan leértékelése nem először fordult elő, és korábban már Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője is felhívta rá a figyelmet. A The Wall Street Journal című lap Chris Kruegernek, a washingtoni Cowen Research Group stratégája véleményének adott helyt. Krueger szerint az amerikai-kínai kereskedelmi háború további szélesedésére lehet számítani.

Nem maradt el a kínai válaszlépés

Elemzők felhívják a figyelmet arra:

Peking azt követően cselekedett, hogy Donald Trump a múlt csütörtökön 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.

A tervek szerint szeptembertől bevezetendő pótvámokat az amerikai elnök azzal indokolta, hogy Peking újra akarja tárgyalni a tervezett kereskedelmi megállapodást, nem teljesítette a több amerikai agrártermék vásárlására tett korábbi ígéretét, és nem állította le az amerikai kábítószerválságért rendkívüli mértékben felelős, ópiáttartalmú fájdalomcsillapító, a fentanil forgalmazását sem. Az elnök pénteken még a beígért 10 százalékos pótvám további emelését is kilátásba helyezte.

Kína azonnal ellenlépéseket ígért, és hétfőn leállította az amerikai agrártermékek importját.

