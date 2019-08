A nagybankok nagy arányú leépítésekre készülnek, miután az ismét csökkenésnek indult kamatok és a gyenge kereskedési bevételek miatt romlanak kilátásaik, s eközben egyre több munkát lehet automatizálni.

A nagy globális befektetési bankok idén április óta mintegy 30 ezer állás tervezett megszüntetését jelentették be - írta a napi.hu a Financial Times összefoglalója alapján. A nagy elbocsátók között olyan ismert pénzintézetek szerepelnek, mint a HSBC, a Barclays, a Société Générale, a Citigroup és a Deutsche Bank. A leépítések zöme az európai érdekeltségeket érinti, s ezek közül is a messze legnagyobb számú elbocsátásokra a nehéz helyzetben lévő Deutsche Bank szánta el magát.

A lap szerint a költségcsökkenési hullám egyik oka, hogy a bankok menedzsmentjei egyre nagyobb nyomással szembesülnek a befektetők részéről azért, hogy csökkentsék költségeiket és próbálják meg fenntartani a nyereségszintet. Ez pedig egyre nehezebbé kezd válni, amióta tavaly novemberben elkezdtek csökkenni a hosszabb lejáratú hozamok az Egyesült Államokban.

Emellett egyre nagyobb az olyan hitelek aránya a pénzintézeteknél, amelyek negatív kamatot fizetnek.

A bankok nyereségkilátásai jelentősen szűkültek, nehéz befektetési bankként igazán jelentős nyereséget termelni egy olyan környezetben, ahol a kamatok nullán, vagy az alatt állnak - mondta a lapnak Andrew Lowe, a Berenberg banki elemzője.

További nehézséget jelent a kereskedés automatizálása, a passzív befektetési stratégiák térnyerése és az, hogy a forgalom egyre inkább a nagy szereplők kezében összpontosul mind olyan folyamatok, amik nehezítik a helyzetet.

Eközben a kereskedésért felszámított jutalékok terén is öldöklő harc tombol.

