Romlott a müncheni ifo gazdaságkutató intézet világgazdasági hangulatindexe a harmadik negyedévre vonatkozóan a hétfőn a World Economic Survey (WES) felmérés eredménye alapján.

Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) világgazdasági hangulatindexe és annak mindkét összetevője, az aktuális helyzet és a kilátások megítélése is romlott a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest. Az ifo 116 ország 1173 gazdasági szakértője bevonásával készítette el legfrissebb WES felmérését.

Az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő mutató mínusz 5,4 pontra csökkent plusz 1,4 pontról. A kilátások megítélésének mutatószáma pedig mínusz 14,7 pontra csökkent mínusz 6,1 pontról.

Regionális bontásban az összesített hangulatindex minden földrajzi régióban romlott. A fejlett országokban, valamint az ázsiai fejlett és fejlődő térségekben mind az aktuális helyzet, mind a kilátások megítélése romlott. Ezzel szemben Latin-Amerikában, a szovjet utódállamokban, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában csak az aktuális helyzet megítélése romlott, a kilátások indexe javult.

Az ifo szakértői a felmérés alapján a világgazdasági aktivitás jelentős romlására számítanak. A felmérésbe bevont szakértők visszaesést várnak mind a lakossági fogyasztásban, mind a vállalati beruházásokban, valamint a rövid és hosszú lejáratú kamatok csökkenésére számítanak.

Magyar adatok

Az előttünk álló hét legfontosabb adata a második negyedéves előzetes növekedési statisztika lesz, amelyből kiderülhet, hogy továbbra is jól tartja-e magát a magyar gazdaság és ellenáll-e a nemzetközi környezetnek, vagy hozzánk is megérkezett már a lassulás.



Várhatóan pénteken két hitelminősítői vélemény is érkezik, a Standard & Poor's és a Fitch is frissítheti a magyar besorolást.