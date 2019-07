Alapvetően várható volt az OPEC országok és szövetségeseik döntése, amely szerint jövő március 31-ig meghosszabbították a termeléscsökkentés fenntartását. "Ám érdekes és meglepő volt az, hogy az OPEC célul tűzte ki a globális készletek nagyságának csökkentését - azt szeretnék elérni, hogy a 2010 és 2014 közötti készletszintre csökkenjen a tartalék a világban, ez mintegy 250 millió hordós csökkenés" - részletezte a szakértő, hozzátéve:

a készletcsökkentés elősegíti, hogy az árak egy magasabb szinten stabilizálódjanak.

Arról, hogy kinek kedvezhet ez a döntés, azt mondta: ha az OPEC eléri célját, akkor a fogyasztói oldalon mindenképpen lehetnek vesztesek, mivel az árak emelkednének. A kitermelő országok viszont nyernének. A megállapodás részletes lebontása szerint az OPEC-országok közül

Szaúd-Arábia hozza a legnagyobb áldozatot, ám az ő olajbevételük nőhet a legnagyobb mértékben, ha sikerül megemelni az árakat.

Az OPEC szándékainak elérését két tényező akadályozhatja meg Pletser Tamás szerint. Az egyik, hogy az OPEC-en kívüli termelők, elsősorban az amerikai palaolaj-kitermelők ahogy korábban is, most is növelni tudják a termelést - itt kérdés, hogy ezúttal tartani tudják-e a korábbi termelésnövelési tempót (az elemző szerint a mostani megtorpanás csak ideiglenes, lesz még növekedés). A másik kérdés, hogy miként alakul a kereslet a világban, most ugyanis azt látjuk, hogy lelassult."

Mindezekkel együtt elérhető az OPEC áremelési célja, és ez nagyobb fegyelemre készteti a tagországokat, hiszen végső soron a bevételeik csökkenő termelés mellett is növekedhetnek. Az egy hónappal ezelőtti időszakban csökkenés volt tapasztalható az olaj árában, de néhány hete ismét emelkedő tendencia érvényesül - részben annak a spekulációnak köszönhetően, hogy az USA és Kína megállapodnak a kereskedelmi háborúban, részben pedig azért, mert úgy tűnik, az OPEC képes lesz kordában tartani az árakat és meglépi (ahogy ez most meg is történt) a hosszabbítást.

A hazai üzemanyagárakba Pletser Tamás szerint napi szinten épülnek be a világpiaci folyamatok,

a mostani áremelkedés is már tükrözi az OPEC döntését, a 380-400 forint közötti literenkénti üzemanyagár meghatározó lehet az év végéig.

Nyitókép: Pexels