328 ezer forintra emelkedhet a nettó átlagfizetés

Az előttünk álló öt évben is folytatódik a keresetek lendületes emelkedése - derül ki a költségvetési törvényjavaslat gazdasági előrejelzését taglaló részéből. Ebben a GDP, infláció, háztartások fogyasztása mellett a munkaerőpiacra, így a nettó bérek várható alakulására vonatkozóan is tartalmaz előrejelzést a táblázat. E szerint a nettó fizetések lassuló ütemben, de továbbra is emelkedhetnek:

2019-ben 9,4 százalékkal,

2020-ban és 2021-ben 8,3-8,3 százalékkal,

2022-ben 8,2 százalékkal,

2023-ban 7,9 százalékkal.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2018-ban az átlagos nettó fizetés 219 412 forint volt, amiből kiindulva a kormány által jelzett növekedési ütem alapján 2023-ban már 328 688 forint lehet az átlagos nettó bér Magyarországon. Ez a 2018-ashoz képest 109 ezer forinttal jelent nagyobb összeget - írja az mfor.hu.

Bár a prognózis alapján lassul a növekedési ütem, az előző ötéves ciklussal összevetve nominálisan mégis fokozódik a béremelkedés mértéke: 2013 és 2018 között ugyanis 68 ezer forinttal nőtt nominálisan a nettó bér.

Nyitókép: Pixabay.com