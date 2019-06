Korszakváltás zajlik a közgazdaságtanban

„A világunk nagyon gyors átalakuláson megy éppen keresztül, aminek komoly gazdasági és társadalmi következményei lesznek” – fogalmazott Virág Barnabás. Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a 21. század a digitalizáció, a hálózatok és az innováció kora lesz, ami a mindennapjainkat is átalakítja, de a közgazdaságtanban is új gondolkozást feltételez.

A technológiai fejlődésnek köszönhetően óriási információs adatbázist tudnak kezelni a szakértők, továbbá a számítási kapacitások is felgyorsulnak.

Ez átalakítja az oktatást és a gazdasági ismereteket is – vélekedett Virág Balázs. A gazdaságtudomány teljesítménye is jobb lesz, hiszen valós időből származó információkkal tudnak számolni a közgazdászok és a döntéshozók is.

Ehhez arra is szükség van, hogy fúziós tudománnyá nőjje ki magát a közgazdaságtan, és egyre több határterületről, társtudománytól vesz át információkat – hangsúlyozta az MNB ügyvezető igazgatója.

